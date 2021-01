Od nedjelje će snijega biti posvuda, a prognoza otkrila gdje se već danas očekuje

Danas nam se približava ciklona sa Sredozemlja koja Hrvatskoj donosi vlažan i hladan zrak. Petak u većini krajeva kreće oblačno uz mjestimičnu slabu kišu, a većih količina ne očekuje se ni tijekom dana. U planinama će biti malo snijega, a oborine će postupno i u nizinama prelaziti u susnježicu i snijeg, čak se krajem dana može uhvatiti par centimetara, osobito uz granicu sa Slovenijom, na krajnjem sjeveru, ali i lokalno na potresom pogođenoj Banovini.

Duž Jadrana poslijepodne više sunčanih razdoblja jačanjem bure i tramontane, ponajprije na sjevernom i srednjem dijelu, dok će na jugu još uz zaostalu naoblaku biti malo kiše. Posvuda hladno, možda tek malo ugodnije na širem dubrovačkom području, prognozira Dorian Ribarić za RTL.

Tijekom vikenda na kopnu će biti prvo suho i hladno, ujutro ponegdje maglovito, a onda u nedjelju pravi nalet zime. Snijega će biti posvuda, a dobar dio unutrašnjosti bit će pod snježnim pokrivačem od 5 do 15 centimetara. U najvišem gorju će to biti i više nego dvostruko. Temperature osjetno niže, ujutro u minusu, a danju jedva iznad nule, i to samo u subotu.

Na Jadranu prvi dio vikenda također mirniji uz postupno naoblačenje. No, kiša će već potkraj subote krenuti u Dalmaciji, a još češća biti u noći na nedjelju i u nedjelju poslijepodne. Bura će pojačati na olujnu, osobito na hladnijem sjevernom dijelu gdje će pahulje nositi i do same obale. Malo snijega tako može biti u Istri, unutrašnjosti Dalmacije te uglavnom iznad 200-300 metara nadmorske visine na Kvarneru. No, zbog bure dekorativni snježni pokrivač moguće je i uz samo more podvelebitskog primorja i obližnjim otocima.