Od 1. prosinca brojne promjene za stanovnike Njemačke: Evo što se sve mijenja

Prosinac donosi brojne promjene za stanovnike Njemačke od poskupljenja cestarina za kamione do povećanja plaća medicinskom i nemedicinskom osoblju. Od 1. prosinca za kamione će se naplaćivati cestarina za CO₂ kako bi se više vodilo računa o emisiji štetnih tvari, piše Fenix magazin. Dodatna naknada iznosi 200 eura po toni CO₂. Odnosi se na vozila teža od 7,5 tona ili više. Od 1. srpnja 2024. cestarina će se primjenjivati i na manja kombi vozila teža od 3,5 tona. Obrtnici su pak oslobođeni plaćanja cestarine za kamione.

Mnogi će stanari vjerojatno u prosincu dobiti račun za režije za 2022. Iznajmljivači su dužni podmiriti dodatne troškove jednom godišnje. Svi oni koji se koriste javnim prijevozom trebaju znati da će Deutsche Bahn (DB) prije početka nove godine informirati javnost o najnovijim promjenama u 2024. godini i predstaviti novi zimski vodni ted koji stupa na snagu 10. prosinca 2023. S novim godišnjim voznim redom putnici iz Berlina trebali bi još lakše stizati do Münchena. Broj vlakova će se udvostručiti zahvaljujući dodatnoj liniji – to će značiti da će svaki dan biti do 14 brzih veza u svakom smjeru. Putnici koji putuju vlakom između Berlina i Amsterdama trebali bi imati koristi od uštede vremena od oko 30 minuta. Značajno će se proširiti i međugradska veza između Nürnberga, Jene i Leipziga.

Od 1. prosinca raste minimalna satnica za medicinsko i nemedicinsko osoblje u sustavu njege. Satnica za njegovateljice raste s 13,.90 eura na 14,15, za kvalificirane medicinske sestre s 14,90 eura na 15,25 eura, a kvalificirane medicinske radnike sa 17,65 eura na 18,25 eura. Prema saveznoj vladi, tamo gdje se minimalna satnica za posebnu skrb ne primjenjuje, kao na primjer u privatnim kućanstvima, primjenjuje se opća zakonska minimalna satnica od dvanaest eura po satu.

U prosincu će se primijeniti direktiva EU-a koja propisuje porez na kosilice za vožnju. Spora vozila koja voze brzinom između šest i 20 kilometara na sat tada zahtijevaju osiguranje od automobilske odgovornosti. No, porez se mora platiti samo ako se stroj vozi javnim cestama.

Nova uredba EU propisuje da se informacije o sastojcima i nutritivnim vrijednostima ubuduće moraju nalaziti na etiketama vinskih boca. Ovo se odnosi na novoproizvedene boce vina od 8. prosinca. To znači veću transparentnost za potrošače, ali ne i mnogo vizualnih promjena na policama supermarketa. Etikete će vjerojatno biti veće zbog novog zahtjeva, te će sadržavati i QR kod.

