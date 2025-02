Hrvatske mirovine među najnižima u Europi: Srbija i Crna Gora ispred nas

U mnogim europskim zemljama mirovinski prihodi znatno su niži od onih od rada prije umirovljenja, zbog čega je starijim osobama teško održati životni standard nakon umirovljenja. Prema podacima Euronewsa, gotovo svaki šesti umirovljenik u Europskoj uniji suočen je s rizikom od siromaštva, a taj je postotak porastao s 12% u 2013. na 15,5% u 2023. godini.

Kako stoje mirovine u odnosu na prihode prije umirovljenja diljem Europe? U kojim zemljama umirovljenici primaju najveći, a u kojim najniži udio svojih prihoda nakon radnog vijeka? Eurostat je nedavno objavio statistiku koja uspoređuje medijane prihoda od mirovina osoba u dobi od 65 do 74 godine s medijanima prihoda od rada za osobe između 50 i 59 godina, isključujući socijalna davanja.

U 2023. godini ukupni omjer zamjene u EU iznosio je 58%, što znači da osoba koja je zarađivala 100 eura u dobi od 50 do 59 godina, prima 58 eura mirovine u dobi od 65 do 74 godine. Omjeri zamjene u EU varirali su, od 35% u Hrvatskoj do 78% u Grčkoj. Slijede Španjolska sa 77% i Italija sa 75%, dok je Portugal s omjerom od 61% također iznad prosjeka EU. Na dnu ljestvice je Hrvatska s omjerom od samo 35%, dok su Litva (36%) i Irska (39%) nešto bolji, ali i dalje imaju među najnižim omjerima. Za usporedbu, u Crnoj Gori omjer iznosi 38%, u Sloveniji 44%, a u Srbiji 46%.

Zemlje južne Europe imaju najviši omjer mirovina u odnosu na prihode od rada prema kraju karijere, dok istočne i baltičke zemlje imaju najniže omjere. Također, razlike između muškaraca i žena u visini mirovina i dalje postoje, iako se smanjuju. Prema izvješću Europske komisije i Odbora za socijalnu zaštitu, muškarci u EU primaju u prosjeku 60% svojih prihoda od mirovine, dok žene primaju 57%.

Postoje značajne razlike u visini mirovina diljem Europe. Prema podacima iz 2021. godine, prosječni mjesečni iznos bruto starosne mirovine po korisniku kretao se od 226 eura u Bugarskoj do 2575 eura u Luksemburgu, dok je prosjek EU iznosio 1294 eura. U Hrvatskoj prosječna mirovina tada je iznosila 388 eura, a danas je nešto viša, oko 630 eura, što je daleko ispod prosjeka EU.

