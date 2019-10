Obitelj Stevea Irwina konačno je uspjela: Ostvarili su jednu od njegovih najvećih želja

Više od 13 godina nakon što je umro, obitelj Stevea Irwina ispunila je jednu od najvećih želja pokojnog stručnjaka za životinja - otvaranje bolnice za slonove.

Otkako je umro, obitelj Irwin nastavila je njegovo nasljeđe radeći u Zoološkom vrtu Australije brinući za sve vrste divljih životinja i šireći poruku Stevea Irwinga o zaštiti okoliša.

Terri Irwin objavila je kako je obiteljski zoološki vrt konačno dovršio jednu of najvećih želja njezina pokojnog supruga.

Kako je izjavila za Buzzfeed: - Upravo smo završili jedan od njegovih najvećih ciljeva, a to je otvaranje bolnice za slonove u Indoneziji. U Sumatri, kad slonovi stanu na minu ili se ulove u zamku nije postojala bolnica u kojoj bi se mogli liječiti. Sada smo otvorili bolnicu za slonove i to je jako posebno. To su stvari o kojima smo pričati i zato je vrlo važno nastaviti njegovu misiju.

Learn about our latest wildlife projects from whale shark research in Australia to an elephant hospital in Sumatra.https://t.co/XtOVBNG2kO pic.twitter.com/SdjFluxzBc