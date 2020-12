Obećali mu 10.000 eura da u teretnjak ubaci ilegalce i prokrijumčari ih

Dvojica državljana Crne Gore u dobi od 50 i 32 godine ispitana su na Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci zbog sumnje da su krijumčarili ljude, a protiv njih je pokrenuta i istraga.

Stariji muškarac sumnjiči se da 18. prosinca 2020., za iznos od 10.000 eura koji mu je bio unaprijed obećan, na području Korenice, u teretno vozilo koje nije namijenjeno prijevozu putnika, u to vozilo smjestio više ilegalaca. Zajedno s 32-godišnjakom ilegalce je namjeravao prevesti do graničnog prijelaza kako bi oni, ilegalno prešli u Sloveniju. Mlađi muškarac sumnjiči se da je kao prethodnica vozio automobil ispred teretnjaka pazeći na policiju, no i jedan i drugi uhićeni su na autocesti kod Vrbovskog.

Istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od bijega.