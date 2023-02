Nudi posao i visoke plaće bez skupih strojeva

Čak i kada države dodjeljuju neka sredstva i tako potpomažu financiranje kreativnih uradaka u koje spadaju u videoigre, postavlja se pitanje koliku zapravo korist od toga imaju sami razvojni studiji, a koliko javni sektor. O tome su s voditeljem Leom Totom razgovarali Aleksandar Gavrilović, suosnivača hrvatskog tima za razvoj igara Gamechuck, te Daniel Rafaelić, hrvatski znanstvenik, profesor egiptologije, filmski kritičar, redatelj, bivši ravnatelj HAVC-a...

– Do prije nekoliko godina koncept javnog financiranja za videoigre nije postojao. To se i dalje vidi po gramatici, koja još ne funkcionira, gubimo se je li to centar, agencija, javna nabava ili što. To je nešto novo u našoj industriji, razumno je da su ljudi bili skeptični kada se to krenulo raditi 2018. godine. Vladao je bauk da će sada svi proizvođači videoigara biti masovno oporezovani, da će im država uzimati novac pa dijeliti tamo nekim svojima. Ukratko, vlada potpuno nerazumijevanje – pojašnjava Gavrilović.

Godišnje država za razvoj te industrije daje oko pola milijuna eura, što je s obzirom na prihode, koji iznose oko 500 milijun eura, malena brojka. – Dobre projekte apsolutno treba podržavati i ja sam za to da država daje novac, ali pritom trebamo paziti da se ne upadne u jednu zamku. Opasnost je da bi se s vremenom moglo dogoditi određeno opuštanje. Razvojni timovi trenutno rade iz neke, da tako kažem, strasti, ljubavi, želje, i to se onda vidi na finalnom proizvodu. Ono čega se ja bojim jest to da se, bez dobre kontrole, može dogoditi to da se na natječaje počnu prijavljivati oni koji samo žele ispuniti kvačice koje je potrebno ispuniti da se dobije novac od projekta i onda izbace nekakav poluproizvod – upozorava Rafaelić.

> BUSINESS IN GAMING CONFERENCE u organizaciji GameHub TV-a uz ekskluzivno medijsko pokroviteljstvo Večernjeg lista mogla se pratiti i putem live streama u našoj Premium rubrici. Pogledajte video.

Postavilo se potom i pitanje zbog čega bi država trebala podupirati gaming industriju, koja je tu korist za državu i njezine stanovnike? – Ako želimo zaposliti suficitarne kadrove, nekoga tko je, primjerice, umjetnik ili pisac i ne može naći posao, odjednom postoji neka industrija koja raste i u kojoj je on stvaratelj nekog proizvoda. Dakle, rješavamo problem zapošljavanja onih ljudi koji su na burzi. Osim toga, gaming industrija je izvozna, radno intenzivna, zbog čega nam treba jako puno ljudi, nije kapitalno intenzivna pa ne trebamo kupovati skupe strojeve od Nijemaca ili Amerikanaca. Uza sve to je visokoplaćena pa dolazi i do rasta prosječne plaće u državi jer zapošljavaš jako puno stručnjaka. Dakle, sve što želiš imati od jedne industrije tu imaš – objasnio je Gavrilović

>> VIDEO: Istražili smo zašto norveška predstavnica stoji bolje od Leta 3 na kladionicama