Novo ruho višestambenih zgrada, uz subvenciju Osječko-baranjske županije

Osječko-baranjska županija provodi projekt "Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada". Ovim Projektom predviđen je kreditni potencijal u iznosu od 20.000.000 kuna koji će plasirati poslovne banke iz svojih vlastitih sredstava s kamatnom stopom do 5 posto za cijelo vrijeme trajanja kredita, na rok otplate do deset godina te rok iskorištenja kredita do 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kreditu.

Najniži iznos kredita je 20.000 kuna, a najviši iznos kredita je 2.000.000 kuna. Suvlasnici višetsmabenih zgrada moći će tako ishoditi povoljne kredite za obnovu zgrada i tako smanjiti tropkove grijanja i hlađenja. Županija subvencionira kamatu s 2 posto. Osim Županije, u dodatnu subvenciju kamata uključili su se gradovi Beli Manastir s 2% te Belišće, Đakovo i Osijek s 1 posto.

Povjerenstvo za provedbu projekta do kraja svibnja 2019. godine pozitivno je ocijenilo 61 kreditni zahtjev, svi su u realizaciji.

Ukupan iznos za odobrenih 61 kredit iznosi 19.595.052 kuna, a iznos koji Osječko-baranjska županija treba izdvojiti tijekom narednih 10 godina za subvenciju kamate iznosi 2.017.240 kuna, dok će gradovi uključeni u ovaj projekt izdvojiti iznos od 957.956 kuna.