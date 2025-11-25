Naši Portali
'POSTOJI ZAKONSKI RAZLOZI'

Novo 'ne' iz Ljubljane: Slovenska agencija odbila zahtjev Fine za preuzimanjem Ljubljanske burze

Novčanice i kovanice eura i centi
Caro / Bastian
VL
Autor
Davorin Dukić/Hina
25.11.2025.
u 19:43

Prema slovenskom Zakonu o tržištu financijskih instrumenata, osobe koje namjeravaju steći dionice burze, na temelju kojih bi dosegle ili premašile kvalificirani udio, moraju prije stjecanja takvog udjela dobiti dozvolu ATRV-a

Slovenska Agencija za tržište vrijednosnih papira (ATRV) odbila je zahtjev Fine za preuzimanje vlasništva nad Ljubljanskom burzom, izvještava u utorak slovenska novinska agencija STA. Vijeće ATRV-a zaključilo je da postoje zakonski razlozi za odbijanje zahtjeva Fine za stjecanje neizravnog kvalificiranog udjela u Ljubljanskoj burzi, te ga je stoga odbilo. "U postupku licenciranja ATRV je procijenio prikladnost budućeg kvalificiranog imatelja primjenom kriterija iz Zakona o bankama. U procesu donošenja odluke ispitao je sve poznate činjenice i utvrdio da Fina ne ispunjava zakonske kriterije, jer postoje razlozi za odbijanje zahtjeva. Stoga je donio odluku i danas je uručio ovlaštenom predstavniku Fine", objasnila je agencija.

Prema slovenskom Zakonu o tržištu financijskih instrumenata, osobe koje namjeravaju steći dionice burze, na temelju kojih bi dosegle ili premašile kvalificirani udio, moraju prije stjecanja takvog udjela dobiti dozvolu ATRV-a. U postupku izdavanja dozvole za kvalificirani udio, ATRV procjenjuje je li ulagatelj podoban, imaju li njegova tijela upravljanja odgovarajuće iskustvo i je li financijski stabilan.

Istovremeno, provjerava i kako će stjecanje utjecati na nadzor koji Agencija provodi nad burzom, kao i je li tijekom postupka kupnje postojala sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma.

Fina želi postati većinski vlasnica Zagrebačke burze, koja je ujedno vlasnik Ljubljanske burze. Trenutno ima udio od oko deset posto u operateru Zagrebačke burze. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), Fini je dala suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u operateru Zagrebačke burze, u iznosu od 50 do 100 posto temeljnog kapitala i glasačkih prava tvrtke.

Slovenska vlada prošli tjedan je objavila da se protivi Fininom preuzimanju vlasnika Ljubljanske burze, jer Fina ne uživa dobar ugled u Sloveniji. Odlučila je Ljubljansku burzu učiniti kritičnom infrastrukturom od nacionalnog značaja. To znači da njezino preuzimanje od strane strane države ili pravnog subjekta koji je u većinskom ili izravnom vlasništvu strane države, zahtijeva suglasnost vlade.

Prije odluke Agencije o zahtjevu Fine, hrvatski ministar financija Marko Primorac prošli vikend je za Jutarnji list rekao da bi bilo loše za Sloveniju i moglo bi naštetiti njezinom ugledu, ako bi ATRV slijedio političke upute.

Fina ne komentira postupke u vezi s preuzimanjem Ljubljanske burze. Kako je objasnila, zakon joj to zabranjuje, dok se javno ne objavi ponuda za preuzimanje i ne dovrši postupak.

Komentara 1

Avatar Heisenberg
Heisenberg
19:51 25.11.2025.

Slovenija u svim segmentima društva, ekonomije i politike pokazuje kako su ozbiljna država za razliku od nas, balkanske prčije, rasprodane i uništene i moralno i materijalno.

