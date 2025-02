VIDEO Novinar pitao Zelenskog zašto nije došao u odijelu: Odgovor predsjednika bio je znakovit

Ono što se pretvorilo u apsolutni fijasko u Bijeloj kući koji je rezultirao otkazivanjem sastanka i potpisivanja sporazuma o mineralima, započelo je već samim dolaskom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Bijelu kuću, smatraju američki dužnosnici. Naime, Zelenski je ovog petka izjurio iz Bijele kuće nakon svađe koja se odvila pred očima novinara u Ovalnom uredu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i potpredsjednikom J.D. Vanceom.

Naime, ono što se predstavljalo problemom bio je izbor odjeće Zelenskog, koji je došao u svojoj prepoznatljivoj majici sa simbolom ukrajinske vojske te tamnim hlačama. To su primijetili i tamošnji novinari, a jedan Amerikanac pitao je Zelenskog čak i zašto nije došao u odijelu u najviši ured Sjedinjenih Američkih Država.

The humiliation is unreal.



American journalist asks Zelensky why does he never wear suits?



“You’re the highest official the country and you don’t wear a suit. Do you own one?”



Goodness me 😂⤵️



pic.twitter.com/hjqBQRWVmi