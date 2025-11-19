Prijeti masovna rasprodaja na obali, novi zakon paravan za nekretninski biznis: Hrvatska prepušta ključne resurse

Rasprava o novom zakonu o prostornom uređenju svela se na problematiku kampova i pojam mobilnih kućica koje su unakazile obalu u proteklih deset godina, a ispod radara prolazi radikalna liberalizacija gradnje izvan građevinskog područja. Dosad je u svrhu turističke djelatnosti bila dopuštena gradnja isključivo na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu registriranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, na kompaktnim česticama površine najmanje tri hektara, odnosno 30 tisuća kvadrata. Novi zakonski okvir otvara mogućnost da bilo tko gradi izvan građevinskih područja, ne više samo obiteljska gospodarstva, uz uvjet da čestica ne bude manja od 5000 kvadrata, uz povećane dopuštene površine zemljišta na kojima se može graditi. Dakle, nestaje ključni kriterij koji je OPG razlikovao od investitora, mijenja se karakter poljoprivrednog zemljišta koje se pretvara u nekretninski resurs i otvara se prostor za velike komercijalne projekte. Pseudo-poljoprivredne djelatnosti služe samo kao paravan za izgradnju vila i apartmana izvan građevinskih područja. To je perverzija prvobitne ideje OPG-ova koji su postali alat za nekretninske špekulacije, umjesto da štite tradicijsku poljoprivredu. Na papiru je registrirana obiteljska poljoprivredna djelatnost, a u stvarnosti investitori na velikim parcelama pod krinkom OPG-ova grade vile s bazenima u najvrjednijem krajoliku. Lokalno stanovništvo, potaknuto da proda zemlju, gubi kontrolu nad prostorom, dok spekulanti jeftino kupuju premium parcele i pretvaraju ih u najskuplji nekretninski proizvod. Sada nedirnuti nacionalni prostor otvaramo investicijama i potpunoj transformaciji krajolika zemlje koji je glavni resurs hrvatskog turizma.

Hrvatski prostor je autentičan, ali ne zbog genijalne arhitekture ili dizajna, već zbog kulture koja je naša i autentična. Struka upozorava da Hrvatska neće biti konkurentna sa spektakularnim, hotelskim, globalističkim i megalomanskim kopijama, a posebno je opasno što takvi projekti dobivaju status projekata od strateške važnosti za državu koja bi tako mogla poduprijeti i hrvatske domaćine da urede svoje apartmane, razviju obiteljske mini-hotele i ponude personalizirani, autentični turizam koji je danas globalni trend.

– Stvaraju se lažne turističke zone i naselja koja su zapravo akvizicije nekretnina na prostoru premium kvalitete. Nametanjem takve turističke izgradnje poništava se ono na čemu se temelji hrvatski turizam: na našoj iznimnoj prirodi i kulturi, baštinjenoj u malim gradovima i selima, njihovom urbanitetu i načinu života u tim sredinama te na iskrenoj domaćinskoj ljubaznosti i ponudi, na prijateljstvu hrvatskog domaćina, a ne na investicijskom turizmu i anonimnom vlasništvu – upozorava struka.

Digitalno šifrirani stanovi masovno se monetiziraju preko raznih platformi koje uzimaju proviziju, a vlasnik je anoniman investitor koji je kapital izvukao i spremio u sigurnu nekretninu u jednoj od najljepših zemalja Europe. Takav model nam se nameće i kroz nacionalnu strategiju turizma koja zagovara gradnju elitnih objekata, a u novom zakonu o prostornom uređenju zbog pritiska investitora nije do kraja provedena ni zabrana etažiranja u turističkim zonama, iako se najavljivala kao ključna točka u borbi protiv nekretninskog biznisa koji buja pod krinkom turističke ponude. Kultivirani prostor kao što su vinogradi, maslinici, pašnjaci, sitno je isparceliran jer su ga stoljećima dijelile obitelji. Teško je doći do velikih površina. No prirodni, nedirnuti prostor poput šuma, krša i obale najčešće je u državnom vlasništvu, i velike čestice jeftinije su i lakše dostupne. Upravo zato je taj prostor postao meta. Najveća reforma u graditeljstvu i prostornom planiranju u zadnjih deset godina, koju provodi Branko Bačić, ambiciozno je predstavljena kao uvođenje reda u prostor i konačni okršaj s bespravnom gradnjom. Iako je impozantna brojka od gotovo milijun bespravnih objekata, u Hrvatskoj je veći problem od ilegalne zapravo legalna gradnja. Upravo po zakonu i nizu pravilnika koji služe za zaobilaženje zakona nastaju najgore intervencije u prostoru koje se u valovima legaliziraju te su i dalje isplativ pothvat.

Nove izmjene zakona koji nema jasnu definiciju pojmova, što najbolje vidimo u slučaju s mobilnim kućicama koje opet nisu svrstane u kategoriju građevina, prijete još težim neredom u prostoru i rasprodajom vrijednog zemljišta. Umjesto povratka života u kultivirane pejzaže koji su već oblikovani radom naših ljudi i podizanja vrijednosti domaćinstva i malih hotela kroz poticaje, kredite i porezna rasterećenja, Hrvatska bira drugi smjer. Prostor kao ključni resurs za opstanak države i turizam kao ključnu ekonomiju Hrvatska olako predaje. Može se to svesti i pod fenomen prokletstva resursa, poznat i kao paradoks izobilja, koji se javlja u zemljama s obiljem prirodnih resursa, a koje imaju manji ekonomski rast, veću stopu korupcije ili lošije razvojne rezultate od zemalja s puno manje prirodnih resursa. I saborska oporba je pozvala jučer da se iz procedure povuku predložena tri nova zakona koja se tiču prostornog uređenja, gradnje i energetske učinkovitosti u zgradarstvu, poručivši da se zakonom o prostornom uređenju zadire u ustavna prava jedinica lokalne samouprave, a što vladajući opovrgavaju. – Provedba ovih zakona nerealna je i štetna. Nije niti jednog od njih moguće ni unaprijediti niti popraviti – rekla je SDP-ova Mirela Ahmetović. Smatra da se tim zakonima krši Ustav i europska Povelja o lokalnoj samoupravi koji govore o isključivom pravu lokalne samouprave da planiraju svoj prostor. Uz to, upozorila je, otimaju se zemljišta građana i polja za privatne interese moćnika te se devastira prostor. Ahmetović drži i da su predložene zakonske odredbe nedorečene, manjkave, kontradiktorne i neprovedive.

Ante Kujundžić (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) smatra da predloženi paket zakona nije ništa drugo nego jedan oblik "cementiranja svih problema u jedan armirano betonski sklop". – Mi smo umjesto jasnih pojmova dobili nekakav oblik kaotičnih dokumenata koji će proizvesti još veći nered od onog kojeg danas u Hrvatskoj imamo – upozorio je. O stavu Hrvatske komore arhitekata koja je saborskim zastupnicima i čelnicima lokalne samouprave ukazala na štetne posljedice predloženog Zakona o prostornom uređenju, ministar Branko Bačić je rekao da je mislio da "čita dopis pravnika, a ne arhitekata". – Oni se boje da je Vlada oduzela lokalnoj samoupravi pravo na prostorno uređenje – kazao je.