Novo poskupljenje: Cijene goriva su najviše u posljednja tri mjeseca

Nakon što je prošlog tjedna došlo do blagog snižavanja cijena goriva, ovaj utorak došlo je do povećanja cijena goriva koje su najviše u posljednja tri mjeseca.

Benzinska goriva poskupila su za prosječno 8 kuna za spremnik od 50 litara, dok je spremnik dizela skuplji za 7,5 kuna.

To znači da je litra Eurosuper 95 u prosjeku je za 16 lipa skuplja nego u posljednjih tjedan dana. Prosječna cijena mu je 8,65 kuna, a na nekim benzinskim postajama ide i do 8,81 kunu. Eurodizel je pak skuplji 15 lipa po litri. Cijene mu se kreću od 8,17 do 8,41 kunu.

Cijena autoplina varira između 3,93 i 4,14 kuna, navodi Ministarstvo gospodarstva.