Novi sustav nadzora na 20 graničnih lokacija: Kamere i kontrolni centri do kraja godine

Na 20 lokacija uz granice s Crnom Gorom, BiH te Srbijom, Hrvatska postavlja sustave za nadzor vanjske granice. Preciznije rečeno, riječ je o vanjskim granicama Europske unije, jer upravo pod tim se nazivom trenutačno traži tvrtka koja će kamere i prateću opremu postaviti za 16,2 milijuna eura bez PDV-a. Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) raspisalo je natječaj, u kojem se ističe da je on dio EU programa pod nazivom "Fond za integrirano upravljanje granicama (IBMF) – Instrument za upravljanje granicama i vize (BMVi)" te je, samim time, i sufinanciran, a detaljno su naveli i što se na kojoj lokaciji očekuje.

Sustav velikog dometa



Na granici s Crnom Gorom, na lokaciji Pogranične policijske postaje (PGP) Grude, bit će postavljen stacionarni sustav koji uključuje termovizijske kamere i dnevno/noćne kamere, a instalirat će se i oprema za lokalni koordinacijski centar (LCC), uključujući računala, monitore i uređaje za osiguranje neprekidnog rada. Na granici s Bosnom i Hercegovinom, na lokaciji PGP-a Metković, postavit će se stacionarni sustav srednjeg dometa s termovizijskom kamerom i dnevno/noćnom kamerom, koji će biti montiran na postojeći betonski stup. Na Kaštidu, na stupu MUP-a, bit će montiran stacionarni sustav velikog dometa s termovizijskom kamerom i dnevno/noćnom kamerom.

Na granici s Bosnom i Hercegovinom, u Policijskoj upravi Ličko-senjskoj, bit će nadograđen LCC u PGP-u Korenica, čime će se omogućiti učinkovitije upravljanje sustavima za nadzor, a na terenu će biti postavljeni sustavi za videonadzor, uključujući termovizijske kamere i, naravno, dnevno/noćne kamere. U Policijskoj upravi Karlovačkoj, u PGP-u Cetingrad, bit će nadograđen LCC za bolju kontrolu sustava, a na terenu će biti postavljen stacionarni sustav velikog dometa s termovizijskom kamerom i dnevno/noćnom kamerom. U Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj, u PGP-u Dvor, bit će postavljen sustav za nadzor s odgovarajućim kamerama i komunikacijskom opremom. U PGP-u Hrvatska Kostajnica također će biti postavljen sustav za videonadzor i oprema za koordinaciju nadzora granice.

Stupovi visoki do 45 metara



U Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj, u PGP-u Vrbanja, bit će postavljen sustav za nadzor granice s termovizijskim kamerama i dnevno/noćnim kamerama, s opremom za centralizirani nadzor u LCC-u. Za sve ove lokacije predviđena je potpuna energetska autonomija, jer će sustavi biti napajani solarnim panelima, vjetroturbinama i baterijskim sustavima. U slučajevima gdje ne postoji pristup javnoj elektroenergetskoj mreži, osigurana su alternativna energetska rješenja, uključujući dizelske agregate. Na određenim lokacijama instalirat će se i telekomunikacijski stupovi visoki do 45 metara, koji će omogućiti optimalnu visinu za postavljanje antena i kamera te omogućiti kvalitetnu komunikaciju između različitih točaka sustava. Cijeli sustav bit će povezan putem radiolinkova, koji omogućuju neprekidnu i visoku kvalitetu prijenosa podataka.