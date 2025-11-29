Novi strašni udar na Kijev, Ukrajinci tvrde da važan grad još nije pao: 'Razmjeri laži ruskog vodstva su zapanjujući'

Najmanje je jedna osoba poginula, a 11 drugih, uključujući dijete, ranjeno je u noćnim ruskim zračnim napadima na Kijev, izvijestili su ukrajinski mediji rano u subotu, pozivajući se na lokalne vlasti. Napad je uključivao rakete i dronove, oštetivši nekoliko stambenih zgrada u različitim okruzima. Eksplozije i ostaci dronova koji su pali izazvali su požare. Načelnik kijevske vojne uprave, Timur Tkačenko rekao je da je u subotu bilo napada na šest lokacija, a pogođene su stambene zgrade i drugi stambeni objekti u gradu od 3 milijuna stanovnika.

Vojna uprava objavila je da je tijelo jednog stanovnika izvučeno iz ruševina stambene zgrade koja je zapaljena. Iz iste zgrade spašeno je i dijete. To je bio drugi napad na ukrajinski glavni grad u četiri dana. Prema izvješćima, zračna uzbuna aktivirana je i u drugim dijelovima zemlje. Kijev je česta meta ruskih zračnih napada. Ranije ovog tjedna, napadi balističkim i krstarećim raketama, nadzvučnim oružjem i dronovima ubili su sedam ljudi, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Ukrajinsko ministarstvo energetike opisalo je ruske napade kao "masovni kombinirani napad" na energetsku infrastrukturu zemlje.Ukrajina se brani od ruske invazije od veljače 2022., uz značajnu podršku zapadnih saveznika.

Ruske snage često noću gađaju ukrajinske gradove raketama, jedrećim bombama i dronovima. U tijeku su intenzivni razgovori Ukrajine, europskih partnera i Sjedinjenih Država o obrisima mogućeg mirovnog sporazuma. Ostaje nejasno kako bi mogao izgledati trajni kompromis između Ukrajine i Rusije.

Ukrajinci: Borimo se u Kupjansku

Ukrajinske snage brane svoje položaje i hvataju diverzantske skupine u sjeveroistočnom gradu Kupjansku unatoč izjavama Moskve da njezine trupe u potpunosti kontroliraju grad, rekao je u petak vrhovni zapovjednik Ukrajine. Rusija je zauzela Kupjansk u prvim tjednima invazije 2022., ali su ga ukrajinske trupe ponovno zauzele kasnije te godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin prošli je tjedan rekao da je grad ponovno u rukama Moskve, a u četvrtak je, tijekom posjeta Kirgistanu u Srednjoj Aziji, rekao da je grad "potpuno u našim rukama". Ukrajinski zapovjednik Oleksandr Sirski odbacio je te tvrdnje.

"Naši vojnici nastavljaju provoditi i obrambene, izviđačke i udarne akcije", napisao je Sirski na Telegramu nakon posjeta području u Harkovskoj regiji. "Ove se akcije odvijaju svakodnevno kao dio sveobuhvatnih mjera za stabilizaciju situacije u Kupiansku. Razmjeri laži ruskog vodstva o situaciji u Kupjansku su zapanjujući.", dodao je. Rekao je da ukrajinske snage "drže određene linije i pojačavaju vatreni pritisak kako bi blokirale neprijateljske opskrbne rute."

Ruske snage kontroliraju oko petinu ukrajinskog teritorija usred diplomatskih napora za rješavanje rata, uključujući mirovni plan koji su predložile Sjedinjene Države, a sada uključuje doprinos europskih saveznika Ukrajine. Osim uglavnom uništenog grada Kupjanska, još jedna ruska meta je Pokrovsk, logističko središte južnije u Donjeckoj regiji.

Putin je u četvrtak rekao da ruske snage kontroliraju 70 posto Pokrovska, poznatog u Rusiji pod sovjetskim imenom Krasnoarmejsk. U petak je rusko Ministarstvo obrane priopćilo da su njegove snage zauzele dva rubna okruga grada.