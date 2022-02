Novi sastanak o osnovici plaća sljedeći tjedan, Marić ne želi prejudicirati

Ministar financija Zdravko Marić izjavio je u utorak nakon sastanka o osnovici plaća sa sindikalnim predstavnicima javnih i državnih službi, da je novi sastanak dogovoren idući tjedan, no ne bi želio prejudicirati hoće li tada biti postignuto i konačno rješenje.

U Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike danas su održana dva odvojena sastanka pregovaračkih odbora Vlade RH i predstavnika sindikata o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama te kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Marić suzdržan

Na pitanja novinara postoji li mogućnost za napredak, ministar financija Marić je rekao kako će se to vidjeti, a pregovori se nastavljaju. Istaknuo je da će Vlada produžiti primjenu postojećih kolektivnih ugovora.

- Vidjet ćemo hoćemo li se dogovoriti ili možda ne - dodao je Marić.

Predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Zdravko Lončar nakon sastanka je rekao da su pozvani da revidiraju svoje zahtjeve s obzirom na paket Vladinih mjera i njegov utjecaj na Državni proračun.

- Pokušavamo biti realni u datom trenutku i osim osnovice plaća očekujemo i dogovor oko troškova prijevoza - rekao je Lončar.

Ministar Marić, upitan traži li novog državnog tajnika u Ministarstvu financija, umjesto Stjepana Čuraja, koji je kako nagađaju mediji, kandidat za novog ministra graditeljstva - rekao da nije upoznat s pojedinostima, no da će se vjerojatno više znati nakon koalicijskog sastanka.

- Čuraj se dobro uklopio u tim Ministarstva financija i stekao dobar uvid u funkcioniranje Vlade i pojedinih resora pa i graditeljstva iz perspektive obnove, no dođe li do promjene tome ćemo prilagoditi i internu organizaciju u Ministarstvu - dodao je Marić. Drži da promjena na čelu Ministarstva graditeljstva ne bi trebala usporiti proces obnove, no da svakako nova čelna osoba sa svojim timom mora odmah prionuti poslu, jer je obnova jedan od važnijih prioriteta.

Treba poštivati presumpciju nevinosti

Na novinarsku tvrdnju da ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović nije dao izjavu za medije, iako bi to bilo uobičajeno, Marić je podsjetio da se u tome izmjenjuju i da to nije ništa neuobičajeno i da je Aladrović cijelo vrijeme bio na sastanku i aktivno sudjelovao.

- Treba poštivati presumpciju nevinosti, a o Aladroviću kao čovjeku i kolegi mogu reći samo sve najbolje, surađujemo sjajno i to ćemo činiti i dalje dok budemo ministri. Pregovori koje smo vodili ne trpe, bili su konstruktivni i dinamično i vidjet ćemo kako će se dalje razvijati, dodao je Marić.

Upitan je li osobno bio izložen pritiscima, Marić je rekao kako je ministarski posao satkan od toga, podsjetivši da je upravo bio na trosatnom sastanku na kojem nije postignut dogovor.

- Naš je posao da preveniramo takve situacije i djelujemo u skladu sa zakonom. Kad je u pitanju Državni proračun poznato je da svatko hoće nešto malo više, dodao je ministar financija.

Vezano uz potpore iz 2018. koje je dodjeljivao tadašnji ministar gospodarstva Darko Horvat i traženja dodatnih sredstava, Marić je podsjetio da se Državni proračun izvršava sukladno aktu i da je tijekom godine moguć rebalans proračuna, odnosno preraspodjela.

Na upit kako je doživio subotnje uhićenje ministra Horvata, Marić je odgovorio da je bio zatečen, te da mu zbog toga nije bilo drago s ljudske i profesionalne strane kada se takve stvari događaju.

Na pitanje kako će funkcionirati Vlada " obzirom na tri ministara koji su na udaru USKOK-a i još jednog za kojeg se spominju ozbiljne optužbe, što je gotovo četvrtina ministara, Marić je rekao kako će se o tome javnost pravodobno informirati nakon koalicijskog sastanka i da ne bi ulazio u hipotetska pitanja.

