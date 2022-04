Novi potres u BiH magnitude 3,3 po Richteru: 'Osjetio se trzaj i zvuk poput grmljavine'

U 20:02 sati zabilježen je novi potres magnitude 3,3 po Richteru u BiH, s epicentrom 8 kilometara istočno od Stoca, javlja EMSC. Osjetio se u većem dijelu Bosne i Hercegovine te u južnom dijelu Dalmacije.

VIDEO Najveće štete od razornog potresa zabilježene su u općini Ljubinje

"Osjetio se trzaj i zvuk poput grmljavine", napisao je korisnik iz BiH. "Lagano podrhtavanje...", napisao je drugi korisnik. "Zatreslo dobro", napisao j korisnik iz Čapljine. "Čapljina trese ponovo. Ni blizu kao onaj sinoć ali se osjetio solidno", samo su neka od svjedočanstava.

Ovo je jedan u nizu potresa u BiH nakon sinoćnjeg većeg koji je bio magnitude 6.1 prema Richteru. Epicentar je bio u Hercegovini 15 kilometara od Stoca, a potres se osjetio i diljem Dalmacije: Sinju, Splitu, Dubrovniku, Zadru, ali i u Karlovcu, Zagrebu, Rijeci i Puli, kao i u susjednim zemljama - Crnoj Gori, Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Srbiji, Italiji i Sloveniji.

U potresu je poginula djevojka nakon što je na obiteljsku kuću u naselju Kukavac pala veća stijena.

– Od petka navečer bilo je više od 40 osjetnih potresa, a bit će ih zapravo i puno više kada se napravi kompletna analiza koja će pokazati i one najslabije. Uglavnom, toga ima zaista puno – kazao nam je seizmolog Tomislav Fiket nastavljajući kako je u ovom trenutku teško procjenjivati koliko bi dugo moglo trajati uznemiravajuće podrhtavanje tla u Bosni i Hercegovini.

Na istu temu za Večernji list govorio je i seizmolog Krešimir Kuk upozorivši da je područje koje je pogodio potres sada seizmički aktivno pa se ne može isključiti ni mogućnost naknadnih jačih potresa. – Ipak, puno je manja vjerojatnost da bi se dogodio jači potres od onog u petak navečer, no ne možemo biti precizniji jer potrese ne možemo predviđati. Trenutačno je aktivnost učestalija, što je normalno nakon potresa ovakvih jačih magnituda. Kako će se odvijati daljnji tijek situacije, to ćemo morati pratiti. Još je prerano govoriti – kazao je Krešimir Kuk dodavši da na području istočne Hercegovine potresi mogu dosezati magnitude do 6,5 stupnjeva po Richteru.

