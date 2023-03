Novi Netflixov dokumentarac otkriva šokantne teorije o nestalom malezijskom Boeingu

Bile su to posljednje riječi koje smo ikada čuli od 239 ljudi na letu MH370, koji je misteriozno izgubio svaki radarski kontakt samo minutu i pol kasnije. Let je nestao bez traga i do danas je ono što se zapravo dogodilo u zraku jedna od najvećih misterija u povijesti zrakoplovstva. Nova Netflixova dokumentarna serija, " MH370: Zrakoplov koji je nestao ", ispituje nekoliko teorija o tome što se dogodilo te noći. - Avion je imao goriva za oko sedam sati leta – rekao je Fuad Sharuji, bivši direktor Malaysia Airlinesa, u arhiviranoj snimci.

Iako je MH370 izgubio sve radarske kontakte, zrakoplov je još uvijek elektronički komunicirao sa satelitom britanske tvrtke Inmarsat. "Svakog sata Inmarsatov sustav provjeravao je odgovara li satelitski terminal u zrakoplovu. To se nastavilo šest sati nakon zadnjeg kontakta", rekao je predstavnik Inmarsata Mark Dickinson u dokumentarcima. No podaci Inmarsata mogli su samo potvrditi da je let još bio u zraku budući da nije imao mogućnosti GPS-praćenja. Ipak, uspio je utvrditi koliko je letjelica bila udaljena od satelita s kojim je komunicirala.

Na temelju ovih informacija napravljene su dvije spekulativne rute koje pokazuju kako i gdje je zrakoplov skrenuo s kursa. U oba scenarija, MH370 nije nastavio prema Vijetnamu, već je skrenuo prema zapadu natrag iznad Malezije. Odatle se predviđa da je let išao ili sjeverno iznad središnje Azije ili prema južnom Indijskom oceanu pokraj Australije. Potonji put je najvjerojatniji scenarij, s kojim se stručnjaci široko slažu. Ali još uvijek je sporno što se zapravo dogodilo u zraku. Je li Shah odlučio skončati ? Ili je neka druga država odgovorna za nepoznatu sudbinu leta?

U konačnom izvješću komisije o MH370 navedeno je da "tim nije u mogućnosti utvrditi pravi uzrok nestanka."

Pilot odgovoran?

Najinkriminirajući dokaz za teoriju da je Shah, pilot veteran, namjeravao počiniti masovno samoubojstvo namjernim rušenjem zrakoplova u Indijski ocean pronađen je na simulatoru letenja koji je imao u svojoj kući, a koji je dospio na naslovnice u 2016. Tamo je Shah navodno napravio simulaciju leta sličnom, neucrtanom rutom iznad oceana samo mjesec dana prije no što je MH370 poletio. Ali podaci kućnog simulatora nisu potpuni, kaže Mike Exner iz Independent Grupe, nadzorne skupine stručnjaka za zrakoplovstvo osnovane kako bi saznali istinu o posljednjim satima leta.

"Vrlo je čudno da bi simulacija završila nestankom goriva u južnom Indijskom oceanu", priznaje Exner. "Ne mislim da uzimanje podataka simulatora samo po sebi dokazuje mnogo. Podaci simulatora nisu cijela slagalica, to je samo jedan dio slagalice koji odgovara."

Jeff Wise, novinar čije su teorije o letu postale kontroverzne među stručnjacima, tvrdi da je FBI znao za rutu u simulatoru leta još 2014. godine. Wise kaže da bi praktičnost Shahovog samostalnog preuzimanja zrakoplova zahtijevala "agresivan i sofisticiran" zaplet, koji bi uključivao zaključavanje njegovog kopilota iz kokpita, prekidanje radarske komunikacije i smanjenje tlaka u kabini kako bi se spriječile smetnje. U međuvremenu, potencijalni motiv ostaje nejasan.

U konačnom izvješću o MH370 utvrđeno je da "nema dokaza koji upućuju na nedavne promjene u ponašanju pilota".

Ruski otmičari

Wise, bivši član Independent Grupe, ima još jednu radnu teoriju o tome gdje se nalazi MH370, ali ona zvuči bliže zapletu filma o Jamesu Bondu nego bilo čemu drugom. Nekoliko mjeseci nakon što je avion izgubljen, avion 17 Malaysia Airlinesa, još jedan Boeing 777, oboren je projektilom zemlja-zrak iznad Ukrajine u isto vrijeme kada je Rusija vršila invaziju na obližnji Krim.

Provjeravajući dnevnike letenja, Wise je uočio da su na MH370 bila tri ruska putnika. Svi su sjedili blizu električnog otvora. Teoretizirao je da su dvojica od trojice napravili diverziju dok se drugi član šuljao ispod palube kako bi daljinski upravljao letom aviona.

Wise teoretizira da je avion, umjesto okretanja prema jugu, završio u bivšoj sovjetskoj republici Kazahstan. No ta teorija brzo je izgubila utemeljenje. Usprotivili su joj se i Wiseovi kolege. - Naša je grupa je apsolutno sigurna da je zrakoplov skrenuo prema jugu, a ne prema sjeveru. Bilo je iznenađujuće što je Jeff odlučio krenuti tom rutom – rekao je Exner. Wiseove pretpostavke završile su njegovim izbacivanjem iz Nezavisne grupe.

Američko presretanje

Još jedna luda teorija je da je američka vojska, koja je u to vrijeme izvodila vježbe u Južnom kineskom moru, oborila MH370 na mjestu gdje je prvi put izgubio radarski kontakt između malezijskog i vijetnamskog zračnog prostora. Francuska novinarka Florence de Changy primijetila je da je među teretom koji je avion nosio bilo je 2,5 tone elektroničkih uređaja koji nisu skenirani prije utovara. "Javno je poznato da je Kina bila vrlo željna nabave vrlo osjetljive američke tehnologije u području nadzora, nevidljivosti i tehnologije bespilotnih letjelica", kaže de Changy. "Ovo bi mogla biti srž onoga što se dogodilo MH370."

Sjedinjene Američke Države imale su dva aviona za ometanje radara opremljena sustavom upozorenja i kontrole u zraku (AWAC) u blizini one noći kada je MH370 poletio. De Changy teoretizira da su korišteni da elektronički izbace zrakoplov s radara i daju upute Shahu da sleti. Kada je odlučio zadržati let na kursu, ona tvrdi da je "bilo zbog raketnog udara ili sudara u zraku, MH370 doživio svoju sudbinu." Ali, poput Wisea, de Changy nema dokaza za svoju teoriju, a nije potkrijepljena ni projekcijama podataka Inmarsata. Exner je kritizirao i to što je što je de Chany koristila sviju zapaljivu pretpostavku kako bi promovirala svoju knjigu iz 2021., “Čin nestajanja: Nemogući slučaj MH370”.

- Jednostavno, nerado govorim o Florence, Jeffu ili drugim teoretičarima zavjere – rekao je Exner, koji vjeruje da se najlogičniji zaključak ne čita kao roman Toma Clancyja i leži unutar Indijskog oceana . "Oni jednostavno odvlače pažnju. To su ljudi koji zapravo ne razumiju činjenice i podatke."

