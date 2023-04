Eto nas ponovo u medijskoj sezoni kiselih Plenkovića. Za razliku od sezone kiselih krastavaca, koja se javlja ljeti, sezona kiselih Plenkovića nema redoviti godišnji ritam pojavljivanja. Ima tendenciju da iznenadi, kao što je iznenadila i sada, u obliku jednog kreativnog naslova po kojemu se već "zna i kada" Plenković odlazi u Bruxelles, a onda i u obliku vijesti iz Švedske koja kaže da bi glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga možda mogao naslijediti hrvatski premijer. "Eller kanske", što na švedskom znači "ili možda" - to je doslovno sve što članak švedske novinske agencije TT govori o Plenkoviću kao kandidatu za glavnog tajnika NATO-a. Članak nabraja razna imena, a za Plenkovićevo nema nikakvo vidljivo uporište, nikakav neslužbeno-pouzdani izvor, nego baš to - "ili možda". Teza zapravo nema nikakvog smisla. Šanse su 99 posto da Plenković nije ozbiljan kandidat za čelnika NATO-a, a dolje u ovom tekstu možemo argumentirati i zašto. No, medijima koji naprosto obožavaju sezonu kiselih Plenkovića ne treba puno da se upuste u razradu teme. Švedski kiseli krastavci nisu loši, neki bi rekli: bolji i od domaćih. Pa je nabrzinu plasirana tema o sjajnom novom načinu kiseljenja Plenkovića: uzmete zrelog i sočnog hrvatskog premijera, složite ga u staklenku u kojoj zamišljate da ne vrijede činjenice iz stvarnog svijeta, zalijete prokuhanom mješavinom octa, divljih tračeva (može i iz Švedske), političkih podvala ili predrasuda (po mogućnosti domaćih), vlastite lijenosti u provjeri onoga što radite, šećera, soli, a neki stave i papra, tek tako da još malo zapapre. Kad se nakon kraćeg vremena pokaže da ste taj recept servirali ljudima kao splačinu, koju pas s maslom ne bi pojeo, nema veze, to se brzo zaboravi, sezona kiselih Plenkovića neko vrijeme miruje, a onda se ponovo otvara. S uvjerenjem da će se sigurno jednom pogoditi recept koji nije splačina: sigurno će Plenković jednom otići na neku dužnost u Bruxelles. Odakle je, uostalom, i došao da bi se kandidirao za predsjednika HDZ-a i premijera.