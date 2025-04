Novi bendovi na INmusic festivalu: Linija 109, Krakatoa i Prosti Prst

Superval festival, poznat kao festival izvođača školskog uzrasta, pruža priliku djeci i mladima da osjete pravi koncertni doživljaj te omogućava da nastupe kao pravi profesionalci u klupskoj atmosferi. Uz tehničku podršku profesionalaca, ovi talentirani mladi bendovi imaju priliku stvarati, nastupati i razmjenjivati iskustva, povezujući se kroz glazbu.

Ove godine, na INmusic festivalu će se predstaviti tri mlada Superval benda: Linija 109, Krakatoa, Prosti Prst. Prvi festivalski dan, 23. lipnja 2025., predstavit će se zagrebački ženski bend Linija 109 čije se autorske pjesme temelje na alt rocku, s utjecajima post rocka, shoegazea i indie rocka, stvarajući moćnu glazbenu energiju. Do sad su imale svirke po raznim zagrebačkim klubovima, svirale su dva puta na Superval festivalu te na programu Superval +. Članice benda su: Sara Vorberger (vokal, ritam gitara, mandolina), Jelena Jurić (lead gitara), Zana Bubica (bas gitara) i Lucija Pranjić (bubnjevi).

Prosti Prst je alternativni bend iz okolice Čakovca i Varaždina koji će zasvirati drugi dan INmusic festivala #17, 24. lipnja 2025. Stvaraju novi zvuk koji ima utjecaj iz nu metala i alternativnog metala. Iza sebe imaju velik broj svirka po većim gradovima Hrvatske i također su nastupili kao predgrupa regionalnim bendovima poput M.O.R.T.-a, Po Metra Crijeva, i Ognja. Članovi benda su Noa Kolar (Vokal), David Lovaković (Lead gitara), Luka Vidović (Bass gitara) i Vito Fleten (Bubnjevi).

Treći festivalski dan, 25. lipnja 2025., publici će se predstaviti pulaski bend Krakatoa. Bend je dobio ime po vulkanu Krakatoa, čija je erupcija najglasniji zvuk ikad zabilježen u povijesti. Članovi benda su: Dora Jovanović (vokal), Matej Beltrame Belke (bass gitara) Jakov Poropat (gitara) Lukas Kai Cinkopan (bubnjevi).

Ovi bendovi imaju priliku dijeliti festivalske pozornice sa svjetskim velikanima. Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Foster the People, Michael Kiwanuka, St. Vincent, Kim Deal, The Streets, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, Press Club, YARD, Sailor Honeymoon, The Pill, MAQUINA., Mitsune, KOIKOI, Ki Klop, Tidal Pull, Lika Kolorado, stereosister, Neven, Škofja Loka, Monohrom, Vagina Corporation i balans dio su impresivnog glazbenog programa sedamnaestog izdanja INmusic festivala, koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu, od 23. do 25. lipnja 2025. godine.