Nova podrhtavanja na Banovini: Evo ga za dobro jutro 2.7....Prvo tutnjava pa blago zatreslo

Novi potresi zabilježeni su jutros na Banovini. Kako javlja EMSC potres magnitude 1,2 po Richteru dogodio se u 5,55 sati šest km jugozapadno od Lekenika na dubini od 1 km. Drugi potres dogodio se u 6 sati. Bio je magnitude 2,7 po Richteru 7 kilometara jugozapadno od Siska na dubini od 8 km.

Felt #earthquake (#potres) M1.2 strikes 21 km NW of #Sisak (#Croatia) 8 min ago. Please report to: https://t.co/TLA8AX0aql pic.twitter.com/Ch6BseTNas