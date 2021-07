Nova jahta Rafaela Nadala proglašena je najboljom na svijetu

Svi pričaju o novoj jahti Rafaela Nadala. Katamaran vrijedan 5,5 milijuna eura proglašen je i najboljom luksuznom jahtom na svijetu prema časopisu Robb Report koji je posvećen luksuzu.

Ploveći ljetnikovac

I u tome nema ničega čudnog jer na “Velikom bijelom”, kako je tenisač nazvao svoj novi brod, ima i garažu za jet skijeve, spa bazen koji se puni vodopadom... Zapravo se radi o plovećem ljetnikovcu. Na njemu su četiri kabine za goste, bar, roštilj, sauna, zatim još jedan bar na otvorenom, tj. na palubi. Tako se zapravo na 24-metarskom brodu Nadal može i kupati i osvježiti, a da uopće ne napusti brod.

Riječ je o brodu Sunreef 80 koji je Nadal kupio prije dvije godine jer je odlučio zamijeniti svoju dosadašnju jahtu “Beethoven”, talijansko plovilo MCY76 dugačko 23 metra. Velikom je španjolskom tenisaču ona dojadila pa ju je prodao za 2,3 milijuna eura, iako je Nadal Forbesu priznao da i dalje nema vremena izvesti svoju novu jahtu na otvoreno more. No, zaključuju u Forbesu, u svijetu bogatih i uspješnih važno je i imati najbolje, bez obzira na to koliko takvu vrhunsku imovinu uopće možete koristiti. A jahta bi upravo morala biti sredstvo kojim bi se čak i netko poput Nadala mogao maknuti od svakodnevnih pritisaka javnosti, no kako je on još aktivan tenisač uglavnom će je koristiti ploveći oko svojih Baleara.

– Živim na otoku pa je posjedovanje broda dio tamošnjeg života. Kada imate vlastiti brod, vi odlučujete kada želite isploviti. Kada za to plaćate, niste u takvoj situaciji. A kada vam je brod vezan ispred kuće, probudite se, doručkujete i kažete: danas želim dan provesti na brodu, na moru. Tako mogu pobjeći od stresa. Za mene je to važno, pomaže mi da obnovim pozitivnu energiju. To je nešto što mi pomaže i da održim tenisku karijeru, to je jedna od prednosti koje doista cijenim kod posjedovanja broda. Naravno, nije lako donijeti odluku da brod doista i kupite, jer je to vrlo skupo. Ali to je jednostavno dobro za moj privatan život, rekao je tenisač za Forbes.

Odabrao je 80 Sunreef Power zbog njegove raznolikosti, pri čemu tenisač ističe nekoliko stvari zbog kojih je izabrao baš taj brod:

– Prvo, možete ga prilagođavati i tako ga u potpunosti uskladiti s vlastitim potrebama. Drugo, kada ste usidreni, njegova je stabilnost gotovo nevjerojatna. Možete se opustiti, odspavati, savršeno je. Ponekad nećete ni osjetiti da ste zapravo na jahti, jer se doima kao da ste kod kuće. I to jest jahta koju možete koristiti kao dom. Salon mu je veći od moje vlastite kuće! Raznolikost prostora u njemu pomaže da uživate u moru iz svih perspektiva. Također, kada plovite, možete sjediti ne prednjoj terasi ili se možete sakriti od vjetra u kabini na krmi i tako se opuštati. Na gornjem mostu imate puni pogled. Jahta je široka 12 metara, pruža puno mogućnosti jer je vrhunski opremljena, nema čega nema: jet-skijeva, igračaka... – ispričao je tenisač.

Plovidba mu je omiljeni hobi

Odabrao je Sunreefov katamaran jer se s tom vrstom broda upoznao dok je još unajmljivao plovila te je svaki put bio jako zadovoljan. – Ima jako puno prostora, a to se i vidi jer je u mojoj matičnoj luci Mallorci to uvjerljivo najveći brod koji se tamo sidri. Super je da mogu imati ovaj novi 80 Power odmah ispred kuće. Teško se bilo koji drugi brod iste dužine može mjeriti s prostorom koji ima moj novi brod. A Sunreefove odavno poznajem, plovidba mi je omiljeni hobi, pa sam pratio kako se ta kompanija razvija praktično od početka. Kada su mi predstavili ovaj novi model, naprosto sam se u njega zaljubio – kaže Nadal. Dok god igra tenis, brod neće dalje od šire okolice Baleara, a čim okonča karijeru, kreće prema svijetu. Možda i na Jadran?!