Noćni klubovi se otvaraju, no bez plesnih podija: HZJZ donio nove preporuke

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je niz uputa prema kojima će biti organiziran rad noćnih klubova. Preporuke su donesene u svrhu zaštite djelatnika i posjetitelja u skladu s trenutnim stanjem epidemije u Hrvatskoj.

Navode kako je potrebno postaviti obavijest o obavezi pridržavanja općih higijenskih mjera i mjere održavanja razmaka na ulazu u prostor kluba ili neposredno nakon ulaza u klub.

Posjetiteljima, izvođačima i zaposlenima u klubu mora biti dostupna dezinfekcija ruku. Za čaše, posuđe i ostale predmete, HZJZ preporučuje da se ne dijele s drugim osobama.

U zatvorenom prostoru je preporučeno nošenje maski na licu. Posjetiteljima i zaposlenima će se prije ulaska u klub mjeriti tjelesna temperatura. Ako je viša od 37,2 stupnja te ako se osoba osjeća bolesno ili ima neke od simptoma treba se javiti liječniku obiteljske medicine i ne ulaziti u noćni klub.

Broj posjetitelja u noćnom se klubu ograničava na nekoliko načina. Primjerice, mogu se rasporediti stolovi tako da gosti budu udaljeni 1,5 metar, a organizator sukladno o veličini određuje koliko posjetitelja može istovremeno boraviti u prostoru. Preporuka je da se rad kluba organizira na otvorenom, ako je to moguće.

Plesni podij u funkciji prostora za ples nije dozvoljen. Na prostoru plesnog podija preporučuje se da se postave stojeći stolovi tako da gosti budu udaljeni međusobno najmanje 1,5 metar.

Od 27. svibnja u zatvorenim je prostorima dozvoljen boravak do 100 ljudi, na otvorenom 300. Od 15. lipnja, u zatvorenom prostoru bit će dozvoljen boravak 200 ljudi, na otvorenom do 500. A od 1. srpnja, u zatvorenom prostoru bit će dozvoljen boravak do 350 ljudi, dok će na otvorenom moći biti do 1000 ljudi.

Rad je potrebno organizirati u smjenama. Prostor kluba potrebno je prozračivati uz redovito čišćenje površina poput rukohvata, radnih površina i sličnog.

Više detalja možete pronaći ovdje.