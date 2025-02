Mladi sve rjeđe izlaze u klubove: Evo gdje sada traže zabavu

Zagrebački Institut za razvoj međunarodnih odnosa (IRMO) na čelu je stručnog konzorcija s devet europskih partnera koji će sljedeće tri godine proučavati nove strategije razvoja noćne ekonomije u europskim gradovima. Projektu je dodijeljeno oko 1,8 milijuna eura iz europskih fondova, a ravnateljica zagrebačkog instituta Sanja Tišma ističe da je uvod u taj iskorak bilo istraživanje naslovljeno “Zagrebačka noćna ekonomija: hit ili mit”, objavljeno nedavno u jednom znanstvenom časopisu.

Pojam noćne ekonomije relativno je novo područje u znanstvenoj i stručnoj literaturi te obuhvaća aktivnosti kulturnih i kreativnih industrija koje se odvijaju od 18 do 6 sati, uz razne popratne aktivnosti koje olakšavaju njihovu realizaciju. Analiza noćne ekonomije grada Zagreba, koju je provela grupa autora na čijem je čelu bila Sanja Tišma, uputila je na prepoznatljivost Zagreba kao koncertne destinacije, ali i na niz problema, poput općeg nepoznavanja koncepta noćne ekonomije, prometnih gužvi, buke te povećane količine otpada s kojim se lokalno stanovništvo susreće tijekom izvođenja glazbenih programa. Uz prijedlog zagrebačkim vlastima da razviju akcijski plan za noćnu ekonomiju, spominje se i mogućnost izbora noćnog gradonačelnika, po uzoru na dobre prakse iz drugih gradova poput Berlina, Londona, Galwaya i Vilniusa.

Različiti su načini na koje se dolazi do takve osobe ili funkcije, od dogovora među sudionicima noćne ekonomije, preko imenovanja od gradskih vlasti, do prijave na javni natječaj. Amsterdam je jedan od prvih gradova koji je uveo koncept noćnog gradonačelnika (Nachtburgemeester). Noćni gradonačelnik služi kao most između svih dionika i pomaže u rješavanju problema poput buke, sigurnosti i održivosti noćnog života. London ima “Night Czara” (noćnog cara), koji ima sličnu ulogu kao noćni gradonačelnik. Ova pozicija osmišljena je da bi se zaštitili noćni klubovi, kulturni prostori i noćna ekonomija od gentrifikacije i drugih izazova. Noćni car radi na poboljšanju infrastrukture, sigurnosti i promociji noćnog života. Pariz je također uveo poziciju noćnog gradonačelnika (Maire de la Nuit). Berlin nema službenog noćnog gradonačelnika, ali ima “Club Commission”, organizaciju koja zastupa interese noćnih klubova i radi na zaštiti noćne kulture. Vilnius (Litva) nedavno je uveo “Night Bureau”, organizaciju koja se bavi razvojem noćne ekonomije i suradnjom između noćnih klubova, gradske uprave i lokalne zajednice.

U radu “Zagreb Night – Time Economy: Hit or Myth” autori ističu da bi sličan korak mogao biti ključan za razvoj noćne ekonomije u Zagrebu. Uz prijedlog da Zagreb razmotri model noćnog gradonačelnika (Night Mayor) ili noćne komisije, kako bi koordinirao suradnju između vlasnika koncertnih prostora, gradske uprave, lokalne zajednice i drugih, autori nude i akcijski plan za noćnu ekonomiju koji bi uključio vlasnike koncertnih prostora, ugostitelje, turističke organizacije i lokalnu zajednicu. Rad istražuje relativno novo i nedovoljno istraženo područje, što ga čini relevantnim za akademsku i profesionalnu zajednicu. Kulturne i kreativne industrije znatno pridonose razvoju lokalnog gospodarstva. Na primjer, u zemljama skupine G-20 kulturne i kreativne industrije pridonose gospodarstvima u rasponu od 0,7% do 3% dodane vrijednosti i u prosjeku zapošljavaju 1-2% radne snage, dok je u pojedinim gradovima kao što su Austin, Guangzhou, London, Los Angeles, Milano, Seoul i Tokio više od 10% radne snage zaposleno u kulturnoj i kreativnoj industriji, prema podacima OECD-a. Osim toga, UNESCO navodi da su te industrije jedan od najbrže rastućih sektora gospodarstva i zapošljavaju najveći udio mladih u dobi od 15 do 29 godina u usporedbi s drugim sektorima.

U 2019. godini 3,7% ukupnog zaposlenog stanovništva Europske unije bilo je zaposleno u kulturnim i kreativnim industrijama, dok su u Republici Hrvatskoj kulturne i kreativne industrije činile 3,1% bruto domaćeg proizvoda, a od 2015. do 2019. godine bile su snažan pokretač zapošljavanja. Više od 90% registriranih tvrtki iz te branše nalazi se u Zagrebu. Autori ističu da se glazba smatra najrelevantnijom kulturnom industrijom u smislu profita i brendiranja. Glazbeni nastupi uživo, ključni element kulturnih i kreativnih industrija, imaju golemi potencijal za noćnu ekonomiju u Zagrebu. Zagrebačka Arena sve više postaje okosnica zabavnog, a ne samo sportskog života glavnog grada.

Globalni trendovi pokazuju da noćni barovi polako gube popularnost jer je primijećeno da mlađe generacije manje piju alkoholna pića. Generacija Z preferira kućne zabave, festivale na otvorenom ili kulturne događaje. Više cijene autentična iskustva i druženje nego klasični izlazak u klubove radi opijanja. Mnogi mladi ljudi smatraju da su noćni klubovi preskupi, posebno u usporedbi s alternativnim oblicima zabave.

– Postoje studije koje pokazuju da mladi više nisu skloni noćnom životu. Ne znam, možda je to posljedica neke zasićenosti, korone, aktivnog života u virtualnim prostranstvima, na društvenim mrežama i slično ili je samo neki novi trend koji će se opet promijeniti za kojih pet ili šest godina u nešto treće. Prema podacima koje imamo, mislim da je u Zagrebu noćni život i dalje aktivan i da može samo rasti u sljedećih nekoliko godina. Sve je bolja ili bolje reći raznolikija ponuda događanja – od koncerata, predstava, festivala, događanja na otvorenom pa čak i fitness klubova koji rade noću i sve su bolje posjećeni... kao neki novi trend noćnog života u Zagrebu – kaže Sanja Tišma. Britanci se boje da će do 2027. godine, ako se novi trend održi, noćni klubovi postati “rijetke dragocjenosti” britanske noćne scene.

