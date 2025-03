Njemački obavještajci: Putin se priprema za veliki rat i ograničenu vojnu operaciju protiv jedne ili više članica NATO-a

Njemačka Savezna obavještajna služba (BND) i Bundeswehra u svome izvješću navodi kako "Rusija sebe vidi u sustavnom sukobu sa Zapadom" te da je "Putinov imperij spreman vojnom silom ostvariti svoje imperijalističke ciljeve". Do kraja desetljeća Rusija će vjerojatno stvoriti sve uvjete potrebne za vođenje "konvencionalnog rata velikih razmjera", piše Bild. U izvješću se također navodi kako postaje jasno da "Putin neće biti zadovoljan samo Ukrajinom" već da bi "mogao testirati NATO" provedbom ograničene vojne operacije protiv jedne ili više zemalja članica NATO-a. To smatra i Litavska tajna služba (VSD), koja odlično poznaje Rusiju, navodeći kako "Rusije još nije u stanju srednjoročno voditi “konvencionalni rat velikih razmjera protiv NATO-a", ali je moguća "ograničena vojna akcija protiv jedne ili više zemalja NATO-a", prenosi Fenix Magazin.

Prema izvješću BND-a, iako je tri četvrtine ruskih vojnika i opreme iz pograničnih regija s baltičkim državama trenutno vezano u Ukrajini, zrakoplovstvo i mornarica u potpunosti su sposobni za djelovanje. Završi li se rat u Ukrajini, ruske jedinice bile bi premještene natrag u regiju, piše Bild. BND smatra kako "Rusija može brzo zamijeniti opremu i vojnike", te da "unatoč velikim gubicima i zapadnim sankcijama, Putin gura naprijed s fantazijama o stvaranju velike sile ponovnim naoružavanjem".

Prema izvješću Bundeswehra i BND-a, ruska ratna ekonomija proizvodi više naoružanja nego što je potrebno za rat u Ukrajini. Ruske oružane snage trebale bi se do 2026. povećati na do 1,5 milijuna vojnika, a prema planovima od 2022. osoblje, naoružanje i borbena tehnika u pograničnom području s NATO-om trebali bi se povećati "za 30 do 50 posto". To je u skladu s činjenicom da je Kremlj povećao vojnu potrošnju "tempom koji oduzima dah". Do 2025. godine očekuje se da će dosegnuti oko 120 milijardi eura, što odgovara više od 6 posto bruto domaćeg proizvoda. Rusija je tako gotovo četiri puta povećala svoj vojni proračun u odnosu na 2021. godinu, navodi “Bild”.