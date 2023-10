Njemački kancelar: 'Moramo deportirati u velikim razmjerima one koji nemaju pravo ostati'

Njemačka mora brže deportirati migrante koji nemaju pravo ostati, ali i nastaviti prihvaćati one koji imaju pravo na azil i one s potrebnim vještinama, rekao je njemački kancelar Olaf Scholz u intervjuu u petak. "Moramo deportirati u velikim razmjerima one koji nemaju pravo ostati u Njemačkoj", rekao je Scholz za Der Spiegel. Naglasio je da oni koji nemaju uvjeta za azil i nemaju izgleda za ostanak moraju otići. "Moramo više i brže deportirati", rekao je njemački kancelar.

Scholz je rekao da je nužan "cijeli paket mjera" kako bi se ograničila nezakonita migracija, a to uključuje bolju zaštitu vanjskih granica Europske unije i strože kontrole na granicama Njemačke sa susjednim članicama EU-a. Kancelar je dodao da Njemačka mora nastaviti prihvaćati izbjeglice koje imaju pravo na azil zbog političkog progona ili drugih legitimnih razloga, kao i privlačiti više migranata s potrebnim vještinama.

"Ali oni koji ne pripadaju ni jednoj ni drugoj skupini ne mogu ostati kod nas", ponovio je Scholz.

Intervju je objavljen dok je vladajuća koalicija, koju čine Socijaldemokratska stranka (SPD), Zeleni i Slobodna demokratska stranka (FDP), raspravljala o migracijskoj politici. Neki političari iz redova SPD-a nisu bili oduševljeni Scholzovom izjavom o deportacijama.

Zastupnici Rasha Nasr i Hakan Demir priopćili su u petak da su deportacije "samo mali dio rješenja" u vrijeme visoke inflacije i vapaja tvrtki da im se pomogne. "Migracije su jedno od mnogih pitanja s kojima se moramo nositi - neki se ponašaju kao da je to jedino preostalo pitanje, a toliko toga moramo učiniti", poručili su zastupnici Bundestaga.

