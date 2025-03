Njemački demokršćani i socijaldemokrati se dogovorili oko svih spornih tema

Demokršćanska Unija CDU/CSU i Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) dogovorile su se u subotu oko spornih političkih pitanja, korak naprijed prema formiranju koalicijske vlade. „Oko cijelog niza spornih stručnih pitanja smo postigli dogovor koji nosi zajednički potpis svih sudionika u pregovorima“, rekao je predsjednik Kršćansko-demokratske unije (CDU) i kandidat za kancelara Friedrich Merz na zajedničkoj konferenciji za novinare. Dodao je da će stranačkom vrhu predložiti početak konkretnih koalicijskih pregovora početkom sljedećeg tjedna.

I dopredsjednik SPD-a Lars Klingbeil je signalizirao brzi početak pregovora. „I Unija i SPD su pokazali da su spremni preuzeti odgovornost“, rekao je Klingbeil. Nepuna dva tjedna nakon izvanrednih parlamentarnih izbora u kojima je Unija CDU/CSU osvojila 28 a SPD 16 posto glasova, te su se stranke dogovorile oko spornih pitanja, prvenstveno ograničavanja neregulirane migracije.

Prema procjenama analitičara, Unija je progurala svoj stroge migracijske planove koji uključuju odbijanje svih potencijalnih useljenika koji na granici neće biti u stanju pokazati dozvolu za ulazak u Njemačku. To vrijedi i za one koji u Njemačkoj žele podnijeti zahtjev za azilom što je bila najveća zamjerka SPD-a. Također se do daljnjega zaustavlja spajanje obitelji izbjeglica koji žive u Njemačkoj.

Predsjednik Kršćansko-socijalne unije (CSU) i bavarski premijer Markus Soeder najavio je intenziviranje protjerivanja i u zemlje poput Afganistana i Sirije. Za oporavak gospodarstva je planirana reforma korporativnog poreza i poticaji za investicije, uključujući smanjenje poreza na električnu energiju.

Potencijalni koalicijski partneri su u srijedu dogovorili paket financijskih mjera za oporavak gospodarstva vrijedan 500 milijardi eura i osnivanje posebnog fonda za jačanje obrambene sposobnosti Njemačke. Merz je ranije rekao da će nastojati da nova vlada prisegne do Uskrsa 20. travnja.

GALERIJA Tajkuni rata: Pogledajte koje su tvrtke najveći proizvođači oružja na svijetu