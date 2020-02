Niz zid im curila smrdljiva crvena tekućina, šokirali se kada su otkrili o čemu se radi

Kada im se niz strop počela slijevati tamnocrvena tekućina neugodnog mirisa, AJ McCrady i njegov cimer nisu ni naslućivali što se događa.

No, odmah su pozvali tim za održavanje zgrade u kojoj stanuju, a koji je krenuo istraživati u čemu je problem. Logika ih je vodila u stan iznad njih u kojem je živio jedan muškarac.

Međutim, kada su otvorili njegova vrata, imali su što vidjeti. Muškarac je bio mrtav gotovo dva tjedna te se njegovo tijelo već počelo raspadati.

Tamnocrvena tekućina slijevala se s kreveta na pod, a potom u stan ispod.

– Stan mi je užasno smrdio u zadnje vrijeme, a onda sam saznao da je muškarac koji stanuje iznad mene mrtav više od tjedan dana. Njegova krv curila je kroz strop nama po zidu – objavio je AJ McCrady na Twitteru.

– Ono što znam je da je navodno umro u snu. Tijelo mu se počelo raspadati i nekako je procurilo u naš stan – dodao je.

Ekipa koja održava zgradu nije znala u čemu je stvar pa su otišli u stan iznad vidjeti imaju li i oni isti problem. No, kada su ušli u njega pronašli su mrtvog muškarca.

My apartment has smelt horrible recently and I just found out the guy living above me has been dead for over a week...and before you ask, his body was just discovered after his blood leaked down the ceiling into our apartment this morning pic.twitter.com/xikb9eH4XJ