Nismo se još izbrendirali kao gastrodestinacija

Pomaka ima, no plasman kvalitetnih hrvatskih poljoprivrednih proizvoda u turizmu i dalje je nedovoljan, što je posljedica nedostatne proizvodnje i produktivnosti, neudruživanja proizvođača, nepostojanja dugoročne strategije za poljoprivredu i turizam – te činjenice da kao gastronomska destinacija još uvijek ne postojimo na karti svijeta, zaključak je jučerašnjeg panela “Poljoprivreda i turizam” održanom u sklopu konferencije Hrvatska kakvu trebamo – dvije godine poslije.

U turizmu samo 15% naše hrane

Državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede Marija Vučković kazala je kako o udjelu domaće hrane u turizmu nema točnih podataka. No prema njezinim procjenama, oko 15% poljoprivrednih proizvoda troši se u turizmu, dok ostalo otpada na domaću potrošnju i izvoz.

Konferencija Hrvatska kakvu trebamo - panel rasprava na temelju poljoprivrede i turizma

Kako bi se te brojke promijenile, Ministarstvo poljoprivrede, među ostalim, pokrenulo je i natječaj za pokretanje nepoljoprivrednih aktivnosti u ruralnim područjima, turizma, tradicijskih i umjetničkih obrta..., s kojim se nastavlja i u ovoj godini, a sa Svjetskom bankom i domaćim stručnjacima od listopada lanjske godine radi se i na izradi poljoprivredne strategije. No kako veliki dio potpora, prema riječima prof. Ive Grgića s Agronomskog fakulteta završava u krivim rukama, za plaćanje struje, ženidbe, birtiju, zabrinjava što ne proizvodimo dovoljno i što je više od 50% potrošnje u turizmu iz uvoza.

– Godišnje uvezemo oko 300 milijuna eura voća i povrća i uvoz će i dalje rasti. Jasno je to kao noć i dan. No, ako bismo, prema strategiji koju sam ja radio za voće i povrće, ne podilazeći nikome, investirali 300 milijuna eura u poljoprivredu tijekom tri godine, uz pomoć fondova EU, banaka i osobnih investicija, za svega dvije godine uloženo bi se vratilo kroz vrijednost proizvodnje – uvjeren je.

Potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam Dragan Kovačević kaže kako je za nedostatan plasman domaće ponude u turizmu krivac nedostatna proizvodnja (svega 64% potreba), neujednačena kvaliteta i nedovoljne količine. Od 2012. deficit vanjskotrgovinske bilance u poljoprivredi produbio se sa 740 milijuna eura na milijardu. Izvozimo 2 mlrd. eura poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a uvozimo za tri milijarde.

– Hrvatsku poljoprivredu treba regionalizirati i potpore usmjeriti prema granama koje mogu maksimalno dići proizvodnju i produktivnost jer bez toga nema konkurentnosti – istaknuo je. Tvrdi kako su turisti željni autentičnosti te su hrana i vino pravi način da upoznaju naše običaje i kulturu.

Konferencija Hrvatska kakvu trebamo - panel rasprava na temu nacionalne sigurnosti

Pravi primjer za to su, primjerice, Terme sv. Martin i Jadranka s Lošinja, koji su uspjeli organizirati lokalne proizvođače i nude njihove kvalitetne proizvode. Državni tajnik u Ministarstvu turizma Tonči Glavina najavljuje kako će u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede uskoro prezentirati akcijski plan razvoja enogastronomije čiji je fokus na regionalnom pristupu.

Treba učiti od Grčke i Italije

– Naša budućnost je brendiranje naših vina i poljoprivrednih proizvoda kvalitetom, na tome uspješno radimo već godinama, a dokaz je što sve više gostiju dolazi kod nas zbog gastronomije, a ne samo zbog mora i sunca – kazao je Glavina. No Katarina Miličević, direktorica tvrtke Thinktourism, tvrdi kako na nijednoj karti svijeta Hrvatske nema kao gastroturističke destinacije. Važno je kako sebe brendiramo i predstavljamo. No pokazalo se kako turisti kao naše “najjača” atribute vezane za gastronomiju ističu tek vino i kavu. Druge zemlje, Italija i Grčka rade to puno uspješnije, poručila je Miličević.

Predsjednik uprave Podravke Marin Pucar ističe kako Podravka 83% svojih proizvoda plasira kroz retail, a 17% kroz HoReCa kanale prodaje. Tijekom turističke sezone rast prodaje Podravke putem maloprodaje raste i 60%, a turistički sektor nosi joj 20-25% ukupnih prihoda u RH. No potencijal je puno veći jer su domaći kvalitetni proizvodi sve traženiji nakon konsolidacije u turističkom sektoru i dizanja usluga na 4 i 5 zvjezdica.

– Nastojimo dići udio domaće sirovine u našim proizvodima jer time ne samo da povećavamo izvoz već i smanjujemo uvoz. Turizam je idealan medij da naše izvozne proizvode promoviramo na uskom teritoriju s puno manjim marketinškim troškovima pa ćemo ove godine krenuti s puno agresivnijom, ciljanom reklamnom kampanjom – najavio je Pucar, ističući kako je i Vegeta zahvaljujući turizmu osvojila svijet.

Marijo Puškarić, vlasnik OPG-a Agro Puškarić, kazao je kako naši proizvođači zaziru od zadruga zbog prošlosti, no manjima je to jedina opcija da plasiraju svoje proizvode na tržište, inače neće opstati.

