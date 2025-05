Nijemac odbija pronaći posao i radije živi od socijalne pomoći: 'Dodatak je 563 eura. Zašto onda ići na posao? Ne treba mi'

Chris, sudionik emisije "Siromašna Njemačka" koju emitira RTLZWEI, izazvao je brojne reakcije gledatelja zbog svog stava prema radu i primanju socijalne pomoći. Unatoč tome što prima građanski dohodak, otvoreno priznaje da ne želi raditi te da mu više odgovara život na račun države. Iako mu centar za zapošljavanje redovito šalje dokumente i savjete o zaposlenju, on ih redovito ignorira, piše Fenix. Chris priznaje da je u prošlosti radio na crno, a njegov posljednji pokušaj legalnog zaposlenja završio je otkazom prije kraja probnog roka. "Zapravo je bilo prilično dobro. Slagao sam se sa šefom. Sve na poslu je uvijek bilo sjajno... ja sam radio više sati, ali su plaćeni na crno", objasnio je.

Njegov otpor prema zapošljavanju je čvrst. "Definitivno neću dopustiti da mi zavod za zapošljavanje nametne posao. Sam tražim posao. Uvijek gledam oglase na eBayu. Tražim poslove s nepunim radnim vremenom i slično. Rad s punim radnim vremenom i slično mi se ne isplati", tvrdi Chris. U dokumentarcu je bez ustručavanja izjavio da mu je novac koji dobiva od države kao socijalni slučaj dovoljan da normalno živi pa mu nije sila raditi. "Ostat ću na građanskom dodatku, to je 563 eura ili tako nešto. Zašto onda ići na posao? Ne treba mi".

Nedavno je od centra za zapošljavanje primio plan suradnje u kojem mu se ponovno savjetuje da potraži posao s prijavom i uplatama u sustav socijalnog osiguranja. No, njegova reakcija na to bila je krajnje odbojna. "Ionako ne mogu ništa s tim sr**** Ne treba mi. Bacim to sr*** u smeće i onda je sr*** za mene gotovo".