Nije znao da je umjetno: Pet godina je zalijevao 'cvijeće' pokojne supruge

Phedre Fitton pet godina se borila s rakom, no 2013. zloćudna bolest je pobijedila te je tada 69-godišnja Phedre preminula. Pred kraj svoga života suprugu je rekla da obavezno zalijeva cvijeće koje imaju u kupaonici nakon što ona umre. On je odlučio ispuniti jednu do njezinih posljednjih želja i pažljivo se brinuo o cvijeću svoje supruge nekoliko godina. Cvijeće je stalno bilo jednako zeleno, a on je bio ponosan na sebe što se tako dobro brine o njemu.

Before my mum passed away, she gave my dad strict instructions to water the plants in the bathroom. He's been religiously watering them & keeping them alive. They look so amazing he decided to take them to his new home, only to discover they are plastic! Can hear my mum chuckling pic.twitter.com/N87giD5zKT