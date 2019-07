Nije tu da pokaže koliko je dobar, već da mandat odradi tiho

Andrej Plenković odradit će zadnju trećinu mandata okružen mladim, relativno neiskusnim i, ako je imao sreće, nekorumpiranim političarima, među kojima je četrdesetdvogodišnji ministar financija i novoimenovani potpredsjednik Vlade Zdravko Marić, pravi politički teškaš! Premda i sam mlad, Marić je u državnoj upravi odigrao dosta utakmica.

U resor financija zakoračio je u srednjim dvadesetim godinama, s prekidom od četiri godine, koliko je proveo u Agrokoru i koje su mu, kao ministru, donijele mnoge neprospavane noći.

Četvrti krug rasterećenja

Marića hvale svi koji su imali prilike raditi s njim: obrazovan je, staložen, spreman saslušati drugo mišljenje, od onih osoba koje znaju okupiti ljude oko sebe. Takav će sigurno biti odličan učitelj i šef novoj neiskusnoj ministarskoj ekipi koja i preuzima ozbiljne resore rada, poljoprivrede, europskih fondova pa i demografije/socijale. Vlada od odlaska Martine Dalić i nije imala potpredsjednika koji je koordinirao gospodarske resore, na mirovinskoj se reformi poskliznula, a s odlukama o brodogradilištima oklijeva. Marić će ovo ljeto zavrtjeti i četvrti krug poreznog rasterećenja te će ostati upamćen kao jedini hrvatski ministar financija koji je mandat potrošio u smanjivanju poreznog opterećenja. U svemu tome imao je i trunku sreće jer je dospio u Vladu na valu ozbiljnog oporavka europske ekonomije koji je slabašnim dijelom doplivao i do Hrvatske donoseći niske kamatne stope i dobro punjenje proračuna!

Mariću se ipak mora priznati da je “kao papiga” zazivao fiskalnu disciplinu te se trudio da višak ne završi u potrošnji nego u rasterećenju i smanjenju javnog duga. To mu je uglavnom i uspijevalo, uz iznimke vezane uz braniteljsku populaciju, kojoj je HDZ dodatno podebljao prava čim je preuzeo vlast, te povećanje izdataka za vojsku, koje je isposlovao Damir Krstičević. Tim dvama resorima, očito, ne znaju ili ne mogu reći ‘ne’ ni premijer ni ministar financija, koji odlično pliva u poslovnim i stručnim vodama, ali nedostaje mu jako stranačko zaleđe da bi u odmjeravanju snaga s jakim kolegama ministrima njegova bila zadnja. Uostalom, HDZ-om nije do kraja ovladao ni premijer Andrej Plenković, kojemu je, jednako kao i ministru Mariću, dopalo da provede izborni program stranke koji je sastavila posve druga ekipa. Tako je, na primjer, HDZ u svom izbornom programu obećao da će smanjiti opću stopu PDV-a, što će Marić kao ministar financija provesti iako bi osobno možda izabrao neki drugi oblik poreznog rasterećenja. Svejedno, ne može se reći da će na novoj funkciji potpredsjednika Vlade Zdravko Marić kao nestranački član Vlade prolaziti bitno lošije od HDZ-ova Davora Božinovića, kojega je premijer Plenković također promaknuo u potpredsjednika, no to je već teren na kojemu glavnu riječ ima ili nema premijer Plenković.

Ne očekuje se čudo

Nema sumnje da će Zdravko Marić svoj dio posla vezan za uvođenje eura i porezno rasterećenje odraditi kako valja. Jednako tako u zadnjoj godini mandata, treba očekivati korektan proračun, koji će naglasiti dosadašnju politiku smanjenja javnog duga i odgovornije upravljanje javnim novcem.

Jedna lasta ne čini proljeće, pa u predstojećih godinu i pol, koliko će pomlađena Vlada biti ‘u sedlu’, od nje ne treba očekivati nikakvo čudo. Tu su da se smješkaju, rješavaju tekuće probleme koji iskrsnu, ne osramote nas kod predsjedanja EU i paze da se osobno ne uvale u kakvu aferu kako premijeru i stranci čije broje brane ne bi stvorili dodatne probleme kod predstojećih predsjedničkih, a kasnije parlamentarnih izbora. Prave će se političke borbe odvijati unutar stranke te eventualno u parlamentu.