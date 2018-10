Nevjerojatne fotografije koje pokazuju što se može dogoditi tijelu kada ga pogodi munja

Istraživačica Essie Fox podijelila je zanimljive fotografije na Twitteru koje su odmah privukle pažnju mnogih.

Istrajavajući za novu knjigu otkrila je da osobe koje je udarila munja ponekad imaju Lichtenberg ožiljke koji izgledaju vrlo neobično.

Naime, ožiljci izgledaju kao da su nacrtani, poput paučine na tijelu, a dobili su ime po njemačkom fizičaru Georgu Lichtenbergu.

I love researching a new book - especially when I discover that, if struck by lightning, people are sometimes left with Lichtenberg scarring, which looks like sepia flower or tendril tattoos... pic.twitter.com/d096KCHQ3l