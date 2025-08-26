Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
POGLEDAJTE SNIMKU

Hit video: Dačićev savjetnik više od minute sastavljao jednu rečenicu u prijenosu uživo, 'Ovo je sramota'

Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
26.08.2025.
u 08:55

U isječku koji je brzo postao viralan na društvenim mrežama, Šćepanović je govorio o „ljudima na najvišim državnim funkcijama“

Mnogi i dalje nisu uspjeli shvatiti što je Marko Šćepanović, savjetnik potpredsjednika srbijanske vlade Ivice Dačića, zapravo htio poručiti tijekom gostovanja u emisiji tabloida Informer, piše Nova.rs.

U isječku koji je brzo postao viralan na društvenim mrežama Šćepanović je govorio o „ljudima na najvišim državnim funkcijama“. No, toliko se zapetljao i zamuckivao da gledatelji nisu mogli pratiti niti osnovnu poantu. Umjesto jasnog i argumentiranog izlaganja, njegove rečenice zvučale su kao da pokušava složiti izrazito složenu slagalicu, a ne kao ozbiljan komentar stanja u državi.

Komentari korisnika na društvenim mrežama nisu izostali. Neki su se šalili da djeca u vrtiću bolje slažu rečenice, dok su drugi isticali da prosječan Srbin lakše sastavi kraj s krajem u mjesecu. Pojedinci su primijetili da se Šćepanović toliko napinjao da bi mu jedino uz gusle možda uspjelo prenijeti ono što je htio reći, dok su drugi jednostavno rezimirali: „Zbog ovakvih nam se sve raspada“ ili „Bruka i sramota“. 

Ključne riječi
Ivica Dačić Srbija

Komentara 5

Pogledaj Sve
CO
coska
09:30 26.08.2025.

Savetnik…hahahaha

Avatar Le-Freak
Le-Freak
09:23 26.08.2025.

U prvom trenutku san mislia Brnabic se obrija vrlo gatko. Ali ovo je druga.

CA
cane69
09:48 26.08.2025.

Malo se muči dok razmišlja.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još