Hit video: Dačićev savjetnik više od minute sastavljao jednu rečenicu u prijenosu uživo, 'Ovo je sramota'

Mnogi i dalje nisu uspjeli shvatiti što je Marko Šćepanović, savjetnik potpredsjednika srbijanske vlade Ivice Dačića, zapravo htio poručiti tijekom gostovanja u emisiji tabloida Informer, piše Nova.rs.

U isječku koji je brzo postao viralan na društvenim mrežama Šćepanović je govorio o „ljudima na najvišim državnim funkcijama“. No, toliko se zapetljao i zamuckivao da gledatelji nisu mogli pratiti niti osnovnu poantu. Umjesto jasnog i argumentiranog izlaganja, njegove rečenice zvučale su kao da pokušava složiti izrazito složenu slagalicu, a ne kao ozbiljan komentar stanja u državi.

Komentari korisnika na društvenim mrežama nisu izostali. Neki su se šalili da djeca u vrtiću bolje slažu rečenice, dok su drugi isticali da prosječan Srbin lakše sastavi kraj s krajem u mjesecu. Pojedinci su primijetili da se Šćepanović toliko napinjao da bi mu jedino uz gusle možda uspjelo prenijeti ono što je htio reći, dok su drugi jednostavno rezimirali: „Zbog ovakvih nam se sve raspada“ ili „Bruka i sramota“.