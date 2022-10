Nevjerojatna slučajnost: Više od 400 ljudi na Filipinima pogodilo kombinaciju za glavni dobitak na lutriji

Lutrija na Filipinima proteklog je vikenda donijela veliko iznenađenje, ali i zahtjeve za istragu zbog broja dobitnika. Naime, čak 433 ljudi pogodilo je kombinaciju za glavni dobitak.

Dobitna kombinacija za jackpot od 4 milijuna dolara prošlog vikenda bila je niz brojeva koji su svi bili višekratnici broja devet - 9, 18, 27, 36, 45 i 54. Sudionici lutrije na Filipinima odabiru šest brojeva od jedan do 55. Da bi osvojili jackpot, svih šest brojeva mora odgovarati onima koji su izvučeni.

- Ove igre na sreću odobrila je Republika Filipini. Moramo održavati i zaštititi integritet ovih igara na sreću - rekao je filipinski dužnosnik Koko Pimentel koji je pozvao na istragu o "sumnjivim" rezultatima.

