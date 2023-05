Neredi u Francuskoj: Anarhisti palili automobile i bicikle, sukobili se s policijom

Više stotina tisuća ljudi defiliralo je u ponedjeljak diljem Francuske kako bi "svečano" i "borbeno" obilježili Praznik rada u duhu sindikalne borbe protiv mirovinske reforme i poruke sindikata da neće odustati, no prosvjedni plimni val nije se dogodio, a bilo je i vandalskih ispada. "Ovaj 1. maj jedan je od najsnažnijih društvenih pokreta", razdragano je ustvrdila glavna tajnica CGT sindikata Sophie Binet, a njezin kolega Laurent Berger, iz sindikata CFDT, pozdravio je "ogroman odaziv ljudi".

No, prve brojke pokazuje da se ipak ne radi o plimnom valu". Prema policiji, U Strasbourgu se okupilo 8700 ljudi, no sindikati tvrde da se radi o 15.000 okupljenih. U Lilleu je bilo 7300 (odnosno 15.000 prema sindikatu), u Maresillesu 11.000 (130.000 po sindikatima), u Toulouseu 13.500 (100.000).

U cijeloj Francuskoj je 1. svibnja na "borbeni" način proslavilo 500.000 do 650.000 ljudi, od kojih 80.000 do 100.000 u Parizu. Sindikati tvrde da se u cijeloj Francuskoj okupilo do milijun ljudi. Protivnici reforme mirovinskog sustava jasno su poručili da su odlučni u borbi da se ta reforma povuče. Praznik rada obilježili su i poremećaji u zračnom prometu, s 25% do 33% posto otkazanih letova na najvećim aerodromima. Najveće sindikalne akcije zabilježene su 2009., kada je CGT mobilizirao skoro 1,2 milijuna radnika (456.000 prema policiji). Godine 2002., sindikati su se ujedinili u otporu prema čelniku krajnje desnice Jean-Marie Le Penu u drugom krugu predsjedničkih izbora i na ulicama okupili 900.00 do 1,3 milijuna ljudi. U Parizu je mobilizirano 5000 policajaca za čuvanje javnog reda no nereda je bilo i u prijestolnici i u drugim gradovima.

Francuska policija sukobila se sa skupinom anarhista odjevenima u crnom te je i sama bila gađana predmetima u Parizu gdje su vandali palili bicikle te uništavali autobusne postaje, prenosi agencija Reuters. Nereda je bilo i u Lyonu gdje je nekoliko vozila zapaljeno, a neke su poslovne prostorije uništene, pokazale su televizijske snimke. U Nantesu na zapadu Francuske zapaljena je administrativna zgrada. Današnji dan bio je 13. dan za redom da traju sindikalni prosvjedi protiv omražene mirovinske reforme predsjednika Emmanuela Macrona, koji je u njezinom usvajanju zaobišao Narodnu skupštinu, posegnuvši za posebnim člankom u ustavu.

