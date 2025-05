U Njemačkoj se ovaj 'prekršaj' u školama skupo plaća, kazne idu i do 2000 eura

Sve veći broj djece i mladih u NJemačkoj neopravdano izostaje s nastave, što dovodi do novčanih kazni za njihove roditelje, koje mogu doseći i do 2.000 eura, prenosi Fenix Magazin. Ove podatke prikupio je BILD od saveznih zemalja i općina. Poseban šokantan primjer dolazi iz Sjeverne Rajne-Vestfalije: U 2024. godini broj kaznenih postupaka porastao je na 8.076, dok je godinu dana prije iznosio 7.505, a 2020. godine bio je tek 5.573. To je povećanje od 45 posto u pet godina! Broj postupaka predstavlja samo vrh ledenog brijega, budući da se kazne izriču tek nakon što učitelji i ravnatelji iscrpe sve mogućnosti za rješavanje problema s učenicima koji redovito izostaju.

U Tirinškoj, na primjer, glavni grad Erfurt pokrenuo je 113 postupaka u 2024. godini, što je povećanje od 57 posto u odnosu na prethodnu godinu, kada je bilo 72 postupka. U jednom slučaju, izrečena je rekordna kazna od 1.305 eura. Svaki deseti učenik u Tiringiji napušta školu bez diplome. U Brandenburgu, podaci pokazuju da trend porasta kaznenih postupaka nastavlja rasti i u tekućoj školskoj godini. U prvom polugodištu 2024./25. već je pokrenuto 132 postupka, što je gotovo jednako broju postupaka u cijeloj prethodnoj školskoj godini, koja je iznosila 153. U Hessenu Ministarstvo obrazovanja navodi gotovo 5000 prekršajnih postupaka godišnje.

Prema informacijama koje je BILD dobio od ministarstava obrazovanja i općina, glavni uzroci izostanaka s nastave uključuju strah od škole ili ispita, zlostavljanje, nasilje, nedostatak motivacije i obiteljske probleme. U nekim slučajevima, krivi su i roditelji koji odbacuju školski sustav, poput onih iz tzv. Reichsbürger krugova.

Također, produženi praznici također imaju utjecaj. Glasnogovornica grada Augsburga, koji bilježi oko 300 postupaka godišnje, izjavila je za BILD da jeftinije avionske karte prije i nakon praznika često predstavljaju iskušenje za učenike da ne pohađaju nastavu.

U berlinskoj četvrti Neukölln, gdje se prosječno izriče 460 kazni godišnje, razlozi su analizirani uz pomoć tima za školsku distancu. Podaci pokazuju da je u 70 posto slučajeva uzrok obiteljski problemi, uključujući nedostatak dnevnih rutina, društvenu izolaciju, tešku životnu situaciju roditelja, pa čak i obveze djece u kućanstvu (npr. briga o braći i sestrama). U 15 posto slučajeva, uzrok su psihičke bolesti.

U nekoliko njemačkih saveznih država, uključujući Donju Sasku, Bremen, Hamburg, Hessen, Baden-Württemberg, Bavarsku, Saska-Anhalt, Schleswig-Holstein, Saarland i Sjevernu Rajnu-Vestfaliju, ponavljači prekršaja suočavaju se s kaznama do 1.000 eura. U Saskoj kazna može iznositi do 1.250 eura, dok u Tirinškoj i Falačkom-Porajnju kazna može doseći 1.500 eura. Najveće kazne, koje mogu doseći čak 2.500 eura, prijete u Brandenburgu, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju.