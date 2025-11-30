'Nemaju skrupula ni pred čim, predugo su bili pušteni s lanca pa su razvili niz metoda za poticanje ovisnosti'

EU parlament usvojio je rezoluciju o zabrani korištenja društvenih mreža mlađima od 13 godina, a oni između 13 i 16 godina to će moći samo uz pristanak roditelja. Zašto je bilo neophodno donijeti takvu spasonosnu mjeru? U posljednjih nekoliko godina imamo velik porast mladih između 11 i 15 godina koji se osjećaju nesretno. Najveći porast je kod djevojčica, gdje je gotovo svaka druga nesretna. Odgovore treba tražiti u načinu na koji mladi danas žive. Istraživanja pokazuju da mladi danas provode puno manje vremena socijalizirajući se, s dva i pol sata na dan to je vrijeme palo na 40 minuta, jako puno ih spava manje od sedam sati, a primjetno je i odgađanje životnih iskustava poput kasnijeg ulaska u prvu vezu ili polaganja vozačkog ispita. U EU mladi sedam sati dnevno provode na internetu, 78% provjerava mobitel svakih sat vremena, a gotovo polovica je stalno online. Samo pola sata manje na internetu dnevno ima pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje.

Kao što ste već rekli, djeca su već od rane tinejdžerske dobi sve nesretnija, otuđenija, nenaspavanija, ovisnija o internetu, sklonija samoozljeđivanju, a posebno je šokantno da raste i broj samoubojstva. Jesu li odrasli zakazali?

Model poslovanja velikih internetskih divova je zadržati korisnika što dulje na mreži. Nemaju skrupula ni pred čim pa čak ni pred alarmantnim podacima o utjecaju na mentalno zdravlje mladih. Nažalost, predugo su bili pušteni s lanca. Razvili su cijeli niz metoda za poticanje ovisnosti o internetu. To su prije svega beskonačno skrolanje, autoplay funkcije i nepotrebne notifikacije. Roditelji se tu nisu snašli, ali ni platforme im nisu pomogle. Roditeljske kontrole su nepristupačne, svaka aplikacija ima svoju shemu i prosječnom roditelju je jako teško to kontrolirati. Isto tako, algoritmi su užasni. Primjerice, ako dijete na trenutak pogleda neki članak o nasilju, stalno će vidjeti takve članke, i to će htio ili ne htio postati dio svakodnevice. Svijet se promijenio i moramo pomoći roditeljima da zaštite svoju djecu.

Još jedna i to legalna prijetnja zdravlju djece su i energetska pića. Kako spriječiti i tu opasnost?

Energetska pića s visokim sadržajem kofeina i stimulansa ozbiljno ugrožavaju zdravlje djece i mladih, povećavaju rizik od poremećaja spavanja, anksioznosti, prekomjerne težine i rizičnog ponašanja. Dok Litva i Latvija zabrane imaju već deset godina, Mađarska i Bugarska zabranili su prodaju maloljetnicima ove godine, a Poljska, Češka i Rumunjska imaju slične mjere. Pića s ekstremnim sadržajem kofeina zabranjena su i u Danskoj, Belgiji, Nizozemskoj i Sloveniji. Zabrana energetskih pića za djecu u Hrvatskoj više ne smije čekati. Agresivan marketing prema maloljetnicima eskalira, a znanstveni dokazi o rizicima više nisu predmet rasprave. Kada više od pola djece mlađe od 12 godina već pije energetska pića, a pola 16-godišnjaka ih kombinira s alkoholom, onda je teško govoriti o odgovornoj potrošnji. Ovo nije ni tržišno pitanje ni pitanje preferencije, ovo je pitanje zdravlja jer posljedice neće snositi industrija nego naša djeca.