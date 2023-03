'Nema nikakvog opravdanja da ljudi još jednu zimu dočekaju u kontejnerima'

„APN je u kontaktu s 209 vlasnika koji su spremni prodati kuće, a koje bi koristili za zbrinjavanje stradalnika u potresu. Također, na području Sisačko-moslavačke županije od potresa do danas izgrađeno je u državnoj obnovi 11 novih kuća, dok bi do sredine travnja trebalo biti izgrađeno novih 30 kuća, a u izgradnji je 107 kuća koje će biti dovršene do kraja ljeta.“ – rekao je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić prilikom današnjeg posjeta Petrinji i Glini gdje je održao i radni sastanak s gradonačelnicom Petrinje Magdalenom Komes te županom Ivanom Celjakom.

„Donijeli smo određene zaključke, vrlo konkretne, kako ćemo dalje nastaviti sa obnovom zgrada na području prije svega Petrinje, obzirom je iza nas Program stambenog zbrinjavanja naših sugrađana koji su u kontejnerima pored svojih kuća ili u kontejnerskim naseljima i to smatramo da smo u zakonodavnom, normativnom smislu riješili kroz 11 modela stambenog zbrinjavanja. Sada je pred nama onaj dio obnove, prije svega u Petrinji, koji se odnosi na rješavanje višestambenih zgrada, obnove centra Petrinje, a po prioritetima koje ćemo definirati zajedno sa gradonačelnicom i županom“, rekao je Bačić koji je posjetio i Kontejnersko naselje na Sajmištu gdje su građani ministra i ostale dočekali s niz pitanja o obnovi među kojima je bilo i negativnih komentara posebno vezanih uz sporost dosadašnje obnove.

„Mislim da je vrlo velika većina naših sugrađana koji žive u kontejnerskom naselju zadovoljna sa našim prijedlogom stambenog zbrinjavanja. Ono što sam ocijenio kao još uvijek među njima na određeni način nerazumijevanje, to se odnosi na njihov privremeni smještaj do konačnog rješavanja njihovog konačnog smještaja. Dio njih, kao što ste vidjeli, očekuje da bi oni i dalje bili u kontejnerskom naselju i da bi iselili tek onda kada bi bila dovršena njihova zgrada ili stanovi. Ako je država spremna, a jest, riješiti kvalitetniji, prikladniji i primjereniji smještaj, onda ćemo mi to riješiti jer je na nama odgovornost da to napravimo i nema nikakvog opravdanja da ljudi još jednu zimu ovdje u Petrinji i drugim kontejnerskim naseljima dočekaju u takvim kontejnerima“, rekao je ministar Bačić koji je u Petrinji obišao i gradilište Područne škole u Nebojanu koja se gradi od temelja te bi trebala biti gotova do početka iduće školske godine dok je u Glini sudjelovao na početku radova na gradnji još tri višestambene zgrade koje država grad sredstvima iz EU Kohezijskog fonda radi nadoknade državnog stambenog fonda na potresom pogođenom području.

