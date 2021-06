'Nema nikakve drame ni ustavne krize. Ne znam koja je teza ispraznija'

Premijer Andrej Plenković odbacio je u utorak u Požegi kao netočne teze da će zbog zbog neizbora predsjednika Vrhovnog suda doći do ustavne krize i do zastoja reforme pravosuđa.

"Nema nikakve ustavne krize, ne znam čija je to teza, tko to govori govori krivo i loše, to jednostavno nije točno, ništa se dramatično ne događa. Imamo proces koji nije uspio u prvom ni u drugom krugu, ići će treći poziv pa se nadam da će uspjeti", rekao je premijer novinarima, napomenuvši da predsjednik Republike predlaže a Sabor, odnosno parlamentarnu većina odlučuje.

Upitan brine li ga kao premijera scenarij po kojem Vrhovni sud više ne bi imao izabranog čelnog čovjeka, Plenković je upitao tko je taj koji govori o višegodišnjem scenariju neizbora.

"Imate predsjednika Vrhovnog suda kojeg bira Sabor, imate zamjenika predsjednika koji će obavljati poslove i proces će trajati dalje", rekao je premijer.

Zaključio je da se zbog toga neće ništa čudno dogoditi i da će Vrhovni sud i država funkcionirati. "Nema tu nikakve drame. Nije to ništa neuobičajeno u demokraciji da nema dogovora oko imenovanja neke osobe na neku dužnost", rekao je premijer.

Ocijenio je također da neizbor neće utjecati na reformu pravosuđa. "Ne znam koja je teza ispraznija - to da imamo ustavnu krizu ili pak da čelna osoba Vrhovnog suda ima ikakve veze s bilo kojom reformom pravosuđa", rekao je pojasnivši da reformu predlaže vlada a usvaja Sabor.

Osvrćući se na izjave predsjednika Zorana Milanovića kako "osoba koja će krpati mjesto šefa Vrhovnog suda ima legitimitet kao klozet-frau", rekao je da ne želi to komentirati i da je na medijima da pitaju zašto Milanović grubo vrijeđa zamjenika predsjednika Vrhovnog suda. Istaknuo je da ne vidi čemu izjave koje ponižavaju ljude koji su ozbiljni i svoj posao rade dobro.