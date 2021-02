Nema cijepljenja preko reda, strani diplomati čekaju kao i ostali građani Hrvatske

Strani diplomati u Hrvatskoj, veleposlanici i članovi stranih konzularnih misija čekaju na red za cijepljenje protiv COVID-19 kao i većina ostalih građana Hrvatske. Neke bi moglo začuditi to da nemaju povlašten tretman, no to nije tako samo u Hrvatskoj nego i u većini svjetskih država. Kad počne cijepljenje, i oni će morati slijediti plan cijepljenja u Hrvatskoj, a prioritet će imati stariji i oni s komorbiditetima, i u tome će biti izjednačeni s hrvatskim građanima. Mlađi i zdraviji stoga će dulje čekati svoj red.

Koliko smo doznali u razgovoru sa stranim diplomatima, za sada nema pojedinaca koji su “iskočili” i primili cjepivo preko reda, ali ni onih kojima su matične države poslale cjepivo ili su se pak otišli tamo cijepiti. Slično je i s domaćim diplomatima koji se nalaze u diplomatskim misijama po svijetu – u većini država ponuđeno im je da se cijepe po njihovim protokolima, a ako slučajno nije, onda se o njima brinu EU predstavništva koja to koordiniraju.

Postoji i mogućnost da se ovdje prijave i tu čekaju red. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo je svim stranim diplomatskim predstavništvima obavijest da će se osigurati cijepljenje protiv COVID-19 na dobrovoljnoj bazi. Ta se ponuda odnosi na sve rezidentno diplomatsko, konzularno i administrativno-tehničko osoblje akreditirano u Republici Hrvatskoj, na članove njihovih obitelji te sve strance koji žive u Hrvatskoj neovisno o statusu osiguranja.

Oni diplomati koji to žele moći će se naručiti za cijepljenje kod svog liječnika, a ako ga nemaju, kod nadležnog epidemiologa na mjestu za cijepljenje i to će moći učiniti putem pozivnog centra ili na internetskoj stranici koja će biti predstavljena na tiskovnoj konferenciji Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Domaći kao i strani diplomati mogu se prijaviti za cijepljenje i u matičnim državama, također po planovima cijepljenja, ali je mnogima to kompliciranija opcija, posebice u doba kad su prometne veze slabije i putovanja komplicirana. Tako se, primjerice, nisu cijepili ni iz ruskog veleposlanstva, iako ta država masovno cijepi svoje građane, jer ovdje nisu došli na red, a putovanje u Rusiju vrlo je zahtjevno jer nema izravnih letova. S druge strane, Moskva je ponudila stranim diplomatima da se cijepe, te su zatražili od EU predstavništva da prikupe informacije o tome koliki broj ljudi je zainteresiran za cijepljenje.

Kako EU još nema službeni stav o sigurnosti ruskog cjepiva jer ono nije prošlo evaluaciju Europske agencije za lijekove (EMA), zasad nema službene preporuke EU diplomatima o tome mogu li ili ne mogu primiti rusko cjepivo te sve ovisi o njihovoj osobnoj procjeni. Iz Europske službe za vanjsko djelovanje također nije bilo određenijeg odgovora kad su ih diplomati upitali koje su preporuke. No s druge strane, neslužbene informacije kažu da ruski dužnosnici konstantno nude EU diplomatima svoje cjepivo. Talijanski veleposlanik u Rusiji Pasquale Terracciano primio je rusko cjepivo i javno govorio o njemu. Kazao je da je riječ o njegovu osobnom izboru i da nije imao nikakve ozbiljne nuspojave.