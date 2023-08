Nekoliko klipića kukuruza košta kao kilogram mesa: 'Očito svi misle da smo ovce za šišanje'

Klip kukuruza šećerca lani je u ovo vrijeme stajao oko tri kune ili 40 centa, a u petak je na utrinskoj tržnici u Zagrebu za njega valjalo izdvojiti od 0,80 do jedan euro. Na početku sezone koštao je i dva eura, no mala je to utjeha zna li se da za četiri klipa za četveročlanu obitelj valja platiti 3,20 do čak četiri eura, koliko je na štandu peradarstva Blagus u petak koštao kilogram piletine ili pilećih bataka i zabataka, kilogram srdela na ribarnici ili pak čak pet kilograma kupusa ili dva kilograma purećih krila na akciji u jednom od trgovačkih lanaca.

– Očito svi misle da smo ovce za šišanje. Nitko u ovoj državi ništa ne bi radio, a ako radi, misli da taj njegov rad od uvođenja eura košta deseterostruko više. No pitanje je i odakle su ovi, s njive ili sa zelene tržnice – ogorčeno je komentirala jedna umirovljenica, na što se nadovezao kupac na susjednom štandu tvrdeći kako bi isti klip, ali kuhani, na Krku platila četiri eura.

– Gospođo, pa nitko vas ne tjera da kupite – smireno je odvratio prodavač kojemu posao, vidjelo se to i po kupcima u redu, očito dobro ide. – Mekan je ko duša, kuha se ni 15 minuta – objašnjavao je.

– Dok ljudi kupuju i prodaja ide, cijene rastu, a prestanu li, past će. Neće trgovci bacati robu, to je sigurno – objašnjava nam zakon ponude i potražnje predsjednik Zajednice udruga povrćara Hrvatske Vjekoslav Budanec. Šećerac u nas, naime, uglavnom proizvode povrćari, jer se prodaje poput povrća na štandovima, i za razliku od merkantilnog kukuruza, uzgaja na malim površinama. Kako bilo, euro za klip iznad je svih očekivanja, tvrdi Budanec ističući kako mu je proteklih godina otkupna cijena bila 1 kuna, a u maloprodaji je također bio triput skuplji.

– Sumnjam da danas u otkupu stoji više od dvije kune ili 30-ak centa – kaže Budanec. Sličnu su cijenu do prije nekoliko dana imali i neki trgovački lanci – tri kukuruza u paketu za tri eura, no trenutačno se mogu naći i na sniženju po cijeni od 1,49 eura.

– Sve je to pretjerano. Proizvođač se u tu cijenu uklopi sa samo 30 centa, zajedno s proizvodnjom i svim troškovima, dok trgovac naplaćuje tri puta više, a ima samo trošak manipulacije, odnosno tog nekog prostora. Uopće nije realno. No kod nas nisu definirani uvjeti trgovačke marže u maloprodaji, sve to je ostavljeno tržištu i zato je to tako, a proizvođač, koji ima najveći rizik i o kojemu sve to ovisi, dobije samo trećinu tržišne cijene. Sigurno da i trgovci imaju nekih troškova, no zaradili bi i da su cijene povisili dvostruko. Triput i više, sigurno nije u redu – rekao je Budanec.

