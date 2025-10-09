Samoubilački dronovi stigli na Kosovo: Mogu doseći brzinu od 130 km/h s maksimalnim dometom od 10 km

Kontejneri s tisućama turskih kamikaza dronova Skydagger su stigli na Kosovo, što označava raniju isporuku u okviru ugovora s turskom obrambenom tvrtkom Baykar, rekao je kosovski premijer Albin Kurti objavivši novu isporuku dronova od strane turskog proizvođača i to nekoliko mjeseci prije ugovorenog roka koji je bio siječanj iduće godine. "Ovi samoubilački dronovi, poznati i kao RTF Skydagger FPV, koje smo nabavili, borbeni su dronovi opremljeni eksplozivnim uređajima, namijenjeni za gađanje pokretnih i statičkih neprijateljskih ciljeva", napisao je Kurti, dodavši: "U Prištinu su stigli kontejneri s tisućama borbenih dronova." "Deseci vojnika Sigurnosnih snaga Kosova već su obučeni za upravljanje dronovima", napisao je Albin Kurti na Facebooku objavivši fotografije kamiona s dronovima.