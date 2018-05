Nekadašnjem moćnom šefu Volksvagena prijeti 25 godina zatvora

Skandal s Volkswagenovom prijevarom na ispušnim plinovima konačno je dobio svoje ljudsko lice. Ne radi se ni o kome drugome nego o Martinu Winterkornu, šefu jedne od najvećih automobilskih grupacija na svijetu u vrijeme kada je prijevara osmišljena, projektirana i provedena.

I dalje poriče krivnju

Iako je podnio ostavku na mjesto šefa Volkswagena već nekoliko dana nakon što je prijevara izašla u javnost, a nakon novih otkrića o skandalu i s mjesta direktora Audija, to ga svejedno neće spasiti od optužnice koja je u četvrtak podignuta na saveznom sudu u Michiganu. Američki glavni tužitelj Jeff Sessions u komentaru vijesti rekao je kako ta optužnica navodi da je prijevara s ispuhom zahvatila i sam Volkswagenov vrh. Podsjetimo, riječ je o manipulaciji softverom zbog koje bi vozila “prepoznala” kada su testirana u laboratorijskim uvjetima te korigirala ispuh do propisanih normi. Winterkorn je najviši optuženi VW-ov dužnosnik u tri godine, koliko traje skandal, no nije vjerojatno da će se i pojaviti pred američkim sudom. Njemačka, naime, ne izručuje svoje građane zemljama izvan Europske unije. Za ovakva djela američki zakon predviđa kaznu i od 25 godina zatvora. Dok je kod kuće, siguran je, no Winterkornov je odvjetnik izjavio da je njegov klijent jako iznenađen optužnicom. U njoj se navode prilično teške optužbe prema kojima je Winterkorn od početka znao za prijevaru, s njom je bio upoznat i sadašnji direktor WV-a Herbert Diess, obojica na konferenciji u srpnju 2015. kada im je cijela stvar detaljno prezentirana zajedno s mogućim posljedicama ako se za sve dozna.

Winterkorn to poriče, no malo mu ljudi vjeruje. Pogotovo nakon što je krivnju priznao i jedan od šefova američkog VW-a Oliver Schmidt za što je dobio sedam godina zatvora usput predavši dokazni materijal koji dokazuje Winterkornovu krivnju. Nije pomoglo ni što je VW priznao krivnju i pristao platiti kazni od 4,3 milijarde dolara. Objava optužnice pojačava mogućnost da se Winterkornu sudi u Njemačkoj, a podupire i postojeću tužbu dioničara protiv nekadašnjeg VW-ova šefa. Tvrtka još nije objelodanila rezultate interne istrage kojoj je, tvrde u VW-u, cilj pronaći odgovorne. U međuvremenu, početkom ove godine nastradao je i Winterkornov nasljednik Matthias Müller nakon što je otkriveno da se ispuh testirao čak i na živim bićima. Možda je to bio tek otponac da ga se makne jer nije uspio oprati lice velikog proizvođača iako je ostvario poslovne rezultate prema kojima je VW danas prva svjetska automobilska marka. Martina Winterkorna pojela je vlastita ambicija. Bio je osobni projekt kultnog šefa grupacije Ferdinanda Piecha, unuka samog Ferdinanda Porschea. Piech je bio cijenjen kao veliki poznavatelj autoindustrije i automobila koji je živio s kompanijom koju je utemeljio njegov djed.

Izbacio omiljenog Piecha

Omiljen među zaposlenicima, uspijevao je biti i odličan menadžer koji je uspio barem donekle vratiti VW-ove pozicije u Americi. Ipak, Winterkornova obećanja kroz projekt Strategie 2018 kako će do 2018. godine grupacija Volkswagen preteći Toyotu i General Motors i postati najvećim svjetskim proizvođačem bila su previše primamljiva. Nije želio samo biti na čelu najvećeg proizvođača, već tvrtke koja je najprofitabilnija, najinovativnija, čiji su korisnici najzadovoljniji, naprosto želio je da VW bude najbolji u svemu. Iako ga je upravo Piech doveo iz Audija u Volkswagen, hladni i proračunati, ali minuciozni, metodični i beskompromisni Winterkorn želio je više i uspio pronaći put da Piecha izbaci iz upravnog odbora. Ispostavilo se da će to posljedično biti vrlo skupa odluka za VW. Skoro i za vlasnike više od 11 milijuna vozila povučenih nakon objelodanjivanja skandala. Pritom je najzanimljivije da je njemački proizvođač doista i postao najvećim svjetskim proizvođačem automobila unatoč skandalu s ispuhom dizelaša.