Nejc Pipp, Žena i Lelee nova su imena INmusic festivala

Nejc Pipp, Žena i Lelee donose svoju prepoznatljivu energiju i kreativnost na sedamnaesto izdanje INmusic festivala.

Nejc Pipp je slovenski kantautor, pjevač i producent čija glazba nadilazi žanrovske granice. Uspješno kombinira elemente R&B-ja, elektronike, jazza i ambijentalne glazbe, stvarajući dojmljive zvučne pejzaže obogaćene emocijama i autentičnim vokalom. Njegove melankolične melodije i precizni ritmovi uvlače slušatelja u introspektivni svijet prepun atmosfere i iskrenosti. Svojim nastupom na festivalu MENT 2024, gdje je predstavio svoj drugi album ‘Entropy’, Pipp je ostavio snažan dojam na kritičare, koji njegov rad opisuju kao nebrušeni dragulj iznenađujuće duboke poezije i zrelosti.

Žena je jedno od najupečatljivijih novih imena regionalne rap scene, koja svojim snažnim tekstovima, neustrašivim stavom i jedinstvenim stilom osvaja sve više publike. Njena glazba donosi sirovu energiju i britku liriku, te iznimno važnu i snažnu žensku perspektivu u žanru kojim uglavnom dominiraju muški glasovi. Na pozornici odiše samopouzdanjem i karizmom, i ne ostavlja nikoga ravnodušnim – bilo da je tek otkrivate ili već znate njene stihove napamet.

Lelee, transbalkanski indie rock trio osnovan 2020. godine, brzo je izgradio status jednog od najvažnijih protagonista šire regionalne indie scene. Njihova prepoznatljiva kombinacija jugoslavenskog novovalnog naslijeđa 80-ih, indie i slacker rock senzibiliteta 90-ih te jadranskog temperamenta čini ih jednim od najupečatljivijih bendova današnjice. Nakon hvaljenog debitantskog albuma ‘Čuka bije pumpa’, Lelee se vraćaju s novom dozom autorske glazbe na albumu ‘Mora malo u crveno’ (Moonlee Records). Zarazni refreni i pjesme prepune energije odišu spontanom iskrenošću i kolektivnim entuzijazmom kojim prkose sivilu svakodnevice.

Nejc Pipp, Žena i Lelee pridružuju se već impresivnom lineupu INmusic festivala #17, koji će se održati na zagrebačkom Jarunu od 23. do 25. lipnja 2025.! Pozornicu će dijeliti s glazbenim velikanima Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Foster the People, Michael Kiwanuka, St. Vincent, Kim Deal, The Streets, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, Press Club, YARD, Sailor Honeymoon, The Pill, MAQUINA., Mitsune, KOIKOI, Ki Klop, Tidal Pull, Lika Kolorado, stereosister, Neven, Škofja Loka, Monohrom, Vagina Corporation, balans, Dimitri’s Bats, Hayes & Y, Bhukhurah i mnoge druge