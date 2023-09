Ne pretjerujemo, Općina Primošten drži Dalmatie Grupu kao taoca

S privatizacijom negdašnjeg HTP-a Primošten gotovo sve je otišlo ukrivo i dva desetljeća poslije u nekadašnjoj perjanici dalmatinskog turizma radi samo jedan hotel, a ni on u punom kapacitetu. Neslavna epizoda s prvim vlasnicima iz Mađarske okončana je 2019. kad je onemoćalu hotelsku kuću preuzela tvrtka 'Canberra Invest' iz Budimpešte. Danas je ona dio Dalmatie Grupe (u sastavu Indotek Grupe u većinskom vlasništvu Dániela Jellineka), a samo tjedan uoči sutrašnjeg prosvjeda Primoštenaca, nezadovoljnih privatizacijskim ishodom, voditeljicom Indotek Grupe za Hrvatsku imenovana je Nives Grzunov. Hoće li ovoj magistri ekonomije dosadašnje iskustvo u korporativnom vodstvu i upravljanju hotelima biti dovoljno da Primošten d.d. postavi na noge, tek će se vidjeti. Problema s kojima se mora uhvatiti ukoštac ne manjka.

Prethodni vlasnici nisu investirali obećanih 15 milijuna eura, ali primoštenski turizam zasad nema previše ni od novih vlasnika. Dva od tri hotela i dalje su ruševine, a treći je djelomično u funkciji. Gdje zapinje s investicijama?

Nemamo saznanja o obećanjima prethodnih vlasnika. Kupili smo društvo u Primoštenu na rubu stečaja, konsolidirali ga i povećali temeljni kapital. Naš lokalni menadžment, a mnogi članovi su iz Primoštena, odigrao je ključnu ulogu u uspješnoj konsolidaciji poslovanja hotela Zora, kampa Adriatik i marine Kremik. Ponosni smo što možemo reći kako smo tijekom pandemije uspjeli zadržati sve zaposlenike – uključujući i načelnikovu suprugu. U Primoštenu imamo spremna idejna rješenja za obnovu dva hotela te detaljni plan obnove i budžet za hotel Zora. Inicijalno, za hotel Zora bila je predviđena potpuna obnova u 2023., međutim odlučili smo u lipnju taj projekt staviti po strani, a sredstva preusmjeriti u hotel Laguna u Gradcu. Hotel Zora otvoren je sredinom lipnja s ograničenim kapacitetom te je zatvorio, iako kratku, uspješnu sezonu s 34.223 noćenja do 15. rujna. Preraspodjela sredstava namijenjenih objektima u Primoštenu bila je bolna, ali racionalna – nijedan investitor neće riskirati ulaganje od nekoliko milijuna eura u mjesto u kojemu je nedostatak lokalne potpore očit iz brojnih zakulisnih manevara.

Dalmatie Grupa preuzela je prije četiri godine tvrtku u agoniji, pred stečajem, u aferama i s više od 200 milijuna duga; je li bilo i nekih stvari za koje se nije znalo?

Preuzimanje ovog društva bilo je izuzetno složena operacija. Neki su se problemi, uključujući mnoga neugodna pravna i operativna iznenađenja pojavili tek nakon nekog vremena. To je uključivalo neplaćene dobavljače, neriješena porezna pitanja te fiktivno i skupo zapošljavanje "prijatelja i obitelji".

Bez obzira na promjenu vlasnika, prijepori s općinskim vlastima ostali su konstanta. Načelnik Stipe Petrina vlasnike Primoštena d.d., među ostalim, optužuje da nezakonito drže oko 150 tisuća kvadrata i da se čak 30 posto kampa sada proteže na pomorskom dobru, kako na to odgovarate?

Rješavanje pravnih pitanja vezanih za nekretnine složena je, konstantna i neriješena situacija koja traje desetljećima duž cijele obale, a to utječe na mnoge ulagače. Jedno je sigurno – upiranje prstom s upitnom političkom agendom na Dalmatie Grupu ili, uzgred rečeno, bilo kojeg investitora u Dalmaciji, neće ni olakšati ni ubrzati ovaj složeni proces. U našem slučaju poštovali smo i poštujemo sve zakonske zahtjeve i pridržavamo se svih propisanih rokova. Ohrabrujuće je što je država prepoznala i uvažila naše napore, što je dovelo do prekida mnogih sudskih postupaka tijekom pokušaja postizanja dogovora. No, s obzirom na velik broj uključenih dionika i institucija, također razumijemo da to neće biti brz proces.

Lista spornih točaka između Općine Primošten i Primoštena d.d. podulja je, od općinske odbijenice da se tvrtku privremeno oslobodi komunalnog doprinosa do rampi koje je Primošten d.d. pokušao postaviti na javni put. Gdje vidite izlaz?

Lokalna općina ima sredstva i zakonodavnu moć za stvaranje neograničenih pravnih, procesnih ili regulatornih problema od gotovo svega. Proteklih godina bilo je više slučajeva kada su desetljećima stare prakse ili situacije preko noći postale "prekršaj" ili "gorući problem" usmjeren protiv Dalmatie Grupe. Nije pretjerano reći da općina drži Dalmatie Grupu na nišanu ili kao taoca stvarajući i glasno iznoseći lažne probleme radi skupljanja jeftinih političkih poena. To stvara nepovjerenje i miče fokus ulaganja Dalmatie Grupe s Primoštena. Ovo se može preokrenuti samo uspostavljanjem transparentnog odnosa s općinom utemeljenog na suradnji i povjerenju na obostranu korist. Mi smo otvoreni za to, no jesu li oni? Nismo, međutim, otvoreni za taktiku pritiska ili prisile, zapravo, bilo čega što uključuje bilo kakvo odstupanje od slova zakona.

Bivši vlasnici priskrbili su dosta negativnog publiciteta, ali ni Dalmatie Grupa zasad nije našla ključ boljih odnosa s općinskim vlastima, a načelnik Petrina za sutra najavljuje i prosvjed u Zagrebu zbog 'okupacije hrvatskog teritorija'. Kako to komentirate?

Ne komentiramo. Održavamo izvrsnu suradnju s mnogim lokalnim općinama i načelnicima u Dalmaciji i šire te diljem Europe. Što se tiče nadolazećeg političkog kazališta načelnika Primoštena, koji će marširati s limenom glazbom po Zagrebu, odlučujemo ostati usredotočeni na svoj posao.

Hoće li Primošten i sezonu 2024. dočekati bez kvalitetne hotelske sobe i je li točno da primoštenski planovi ostaju na čekanju te da će Dalmatie Grupa prednost dati investicijama u Gradcu i Trpnju?

Samo pitanje pomalo je zavaravajuće s obzirom na to da Hotel Zora trenutačno nudi 348 hotelskih soba s 3 zvjezdice, a tako će biti i dogodine. Razmotrit ćemo nastavak obnove čim Općina bude spremna i voljna surađivati ​​s nama u poštenom partnerstvu.

U kojoj je fazi širenje na Hvar i imaju li vlasnici Dalmatie Grupe namjeru širiti se i izvan ove četiri destinacije?

Akviziciju hotela Hvar i hotela Fontana završili smo prije početka sezone, tako da je prerano govoriti o detaljima. U Gradcu ćemo izvesti višemilijunske projekte obnove hotela Labineca i hotela Laguna.

Kako ovogodišnja sezona protječe za Dalmatie Grupu s obzirom na to da posluje u okrnjenom sastavu?

Naprotiv, Dalmatie Grupa dobiva stvarni zamah u Dalmaciji. Upravo smo najavili ključne razvojne projekte kojima ćemo modernizirati hotel Labineca te obnoviti i otvoriti hotel Laguna u Gradcu. Investicijom većom od 16 milijuna eura projekti će stvoriti radna mjesta i revitalizirati lokalnu turističku scenu i ponudi dodati gotovo 500 visokokvalitetnih soba. Dalmatie Grupa ove je godine završila i projekte vrijedne 3,5 milijuna eura u Primoštenu. U kamp Adriatik uloženo je 1,9 milijuna eura za uvođenje 36 novih najsuvremenijih mobilnih kućica uz more, a marina Kremik nadograđena je s 1,5 milijuna eura vrijednim ulaganjem.