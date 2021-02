Navaljni ide u zatvor: 'Sada sam pod kontrolom ljudi koji vole koristiti kemijsko oružje'

Ruski sud oporbenjaku Alekseju Navaljnom zamijenio je uvjetnu kaznu za zatvorsku. Sud je objavio da se njegova uvjetna kazna od tri i pol godine mijenja u strožu, zatvorsku od dvije godine i osam mjeseci (godinu dana već je odsjedio u kućnom pritvoru). Osuđen je 2014. za pronevjeru, a vlasti su ga osudile da je prekršio uvjetnu kaznu zato što se nije javio u Moskvu u vrijeme kada se u Njemačkoj liječio od trovanja za koje on optužuje upravo Kremlj. Mnogi promatrači suđenje tumače kao pokušaj predsjednika Vladimira Putina da ušutka oporbenjaka sedam mjeseci uoči parlamentarnih izbora. Uoči donošenja presude, policija je zatvorila moskovski Crveni trg u strahu od mogućih prosvjeda, a suradnici Navaljnog pozvali su građane Moskve na prosvjede odmah večeras.

Politički motivi?

– Kada vas arbitrarnost i bezakonje stave u uniformu, dužnost je svake iskrene osobe da se usprotivi. I ja ću se, koliko budemo mogao, boriti. Sada sam pod potpunom kontrolom ljudi koji se vole koristiti kemijskim oružjem. Ali čak i sada ću se boriti. I pozdravljam sve koji se ne boje i koji prosvjeduju jer imaju jednaka prava koja imate i vi. Naša zemlja pripada njima, kao i vama. Zahtijevamo normalnu pravdu, normalne izbore. Postoje mnoge dobre stvari u Rusiji, i najbolji su ljudi oni koji se ne boje, koji neće prepustiti zemlju gomili korumpiranih dužnosnika – poručio je snažno Navaljni tijekom završne riječi.

– Ne možete staviti milijune iza rešetaka i ljudi će to, nadam se, jednom shvatiti. I kada se to dogodi, a taj će trenutak doći, nećete više moći zatvoriti nikoga – poručio je u sudnici Navaljni.

>> VIDEO Navaljni u zrakoplovu za Rusiju

Ispred zgrade suda u Moskvi danas su se skupili demonstranti koji su prosvjedovali protiv njegova tretmana. Policija je privela više od 300 ljudi do ranog poslijepodneva zato što su prosvjedi zbog pandemije zabranjeni. Posljednja dva vikenda deseci su tisuća Rusa prosvjedovali protiv samovolje vlasti koja je, smatraju kritičari, najprije otrovala pa uhitila te zatvorila Navaljnog. Mnogi od tih Rusa nisu pristaše opozicionara, već su nezadovoljni postupcima Kremlja. Tijekom ta dva vikenda, tisuće su privedene.

Ruski je opozicionar danas u sudnici morao biti u staklenom kavezu, a nosio je običnu majicu s kapuljačom. Svojoj je supruzi, koja je u posljednja dva vikenda dva puta privedena, poručio da je vidio na televiziji u ćeliji da stalno krši javni red. “Ponosan sam na tebe”, rekao joj je opozicionar.

Navaljni je stavljen u pritvor na 30 dana zato što je navodno, svojim liječenjem u Njemačkoj, prekršio uvjetnu kaznu. Nju je dobio 2014. nakon što ga je sud proglasio krivim za financijsku prijevaru u slučaju koji opozicionar i njegovi pristaše te mnogi međunarodni promatrači opisuju kao politički motiviran. Vratio se prije nekoliko tjedana iz Njemačke u Rusiju te je odmah uhićen. Niz njegovih suradnika stavljen je u posljednjih nekoliko dana u kućni pritvor.

Prije sedam godina osuđen je, naime, za prijevaru francuske kozmetičke tvrtke Yves Rocher na uvjetnu kaznu od 3,5 godine zajedno sa svojim bratom, koji je svoju jednako dugu kaznu morao odslužiti u zatvoru, dok je političar dobio tek uvjetnu presudu. Navaljni je slučaj opisao kao pokušaj pritiska na njegovu obitelj. Još prije nego što su ga osudili, francuska je tvrtka rekla da nije imala štete od postupaka za koje se sudi Navaljnom, a 2017. Europski sud za ljudska prava (ESLjP) ustvrdio je da braća Navaljni nisu imala pošteno suđenje. Presuda je bila, tvrdi ESLjP, arbitrarna i nerazumna.

Ruski tužitelji tvrde da je Navaljni uvjetnu kaznu prekršio time što se nije javljao od kolovoza vlastima, a imao je obvezu to učiniti dva puta mjesečno. Navaljni to tumači kao vrhunac cinizma zato što je u kolovozu otrovan nervnim agensom novičokom, za što optužuje direktno predsjednika Putina. I danas na suđenju predsjedniku je poručio da će u povijesti ostati upamćen kao “Vladimir Trovač”. Otada do prije nekoliko tjedan bio je na liječenju u Njemačkoj od posljedica trovanja te se nije ni mogao javiti vlastima.

“Najprije su me otrovali, da bi zatim rekli da sam svojim liječenjem od trovanja prekršio uvjetnu kaznu”, glasi obrana ruskog političara. Moskva poriče ove optužbe te poziva strane zemlje da se prestanu miješati u unutarnje poslove Rusije.

‘Kako da se javim iz kome?’

– Možete li mi objasniti kako bih mogao bolje ispuniti svoje obveze? Najprije sam bio u nesvijesti (u induciranoj komi, op. a.), zatim pri svijesti. Pa sam opet učio hodati. Što sam više mogao učiniti? Predsjednik je na televiziji rekao da sam, zahvaljujući njemu, poslan u Njemačku. Pa kako niste znali gdje sam? Ne poštujete li vi Vladimira Vladimiroviča Putina? – pitao je ironično tužitelja danas Navaljni. Dan prije suđenja tužitelj je rekao da podržava promjenu uvjetne kazne u zatvorsku.

Posljednjih dana traje i rasprava o vlasništvu nad imanjem i palačom koje je Navaljni pripisao samom Putinu u filmu koji je na YouTubeu pregledan već 106 milijuna puta. Prije siječanjske objave filma, Navaljni je u antikorupcijskim aktivnostima uglavnom ciljao Putinove suradnike, ne i samog predsjednika, no nakon što je svoju strelicu uperio prema njemu, ruski lider mogao bi imati dodatni motiv držati ga dugo u zatvoru. Da je vlasnik palače vrijedne oko osam milijardi kuna, javio se Putinov prijatelj tajkun Arkadij Rotenberg, no mnogi u ruskoj javnosti, koja je naviknula slušati dezinformacije u medijima, sumnjaju u tu tvrdnju.