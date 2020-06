NASA gradi postaju preko koje će ljudi opet doći na Mjesec

NASA je projektiranje svoje svemirske postaje smještene kod Mjeseca povjerila Northrop Grummanu. Velika američka kompanija koja je najpoznatija po obrambenim sustavima i zrakoplovima nove generacije sagradit će Habitation and Logistics Outopost ili HALO, kako će se zvati nastanjivi logistički svemirski modul koji treba biti dio nečeg znatno većeg i ambicioznijeg. Ili se barem tako nadaju u američkoj svemirskoj agenciji. HALO će biti prvi modul s ljudskom posadom, temelj Gatewaya, svemirske postaje koja će služiti daljim istraživanjima svemira u bližoj budućnosti. Gateway će oblijetati Mjesec koji će se s nje i dalje istraživati. HALO, koji je dodijeljen Northrop Grummanu, dio je Next Space Technologies for Exploration Partnerships 2 ili NextStep-2, programa za razvoj svemirske postaje u suradnji s privatnim kompanijama. HALO se temelji na letjelici Cygnus koja je već sudjelovala u 13 misija na Međunarodnu svemirsku postaju. Riječ je o letovima opskrbe, ne još o ljudskim misijama kakvu je nedavno ostvario prvi put SpaceX sa svojim Crew Dragonom.

Pristanište za druge letjelice

– Uspjeh Cygnusa temelj je za razvoj HALO-a. Riječ je o elementu dugoročnog NASA-ina istraživanja dubokog svemira, a naša ekipa uključena u njegov razvoj to radi u uskoj suradnji s NASA-om – rekao je Steve Krein, potpredsjednik za civilne i komercijalne satelite u Northrop Grummanu.

Inženjeri te kompanije zadatku su pristupili jednostavno. Projektom je predviđeno da se Cygnusu dodaju mogućnosti i sustavi upravljanja što uključuje i nastanjivu kabinu. Tako napravljena kapsula bila bi kompatibilna s NASA-inom kapsulom Orion. U te dvije kapsule stala bi četiri astronauta koji bi ondje mogli biti 30 dana i u istim bi se kapsulama mogli spustiti na Mjesec te se s njega vratiti. Sam HALO velik je otprilike kao jednosobni stan što bi trebalo biti dovoljno za komforniji dulji boravak čovjeka u Mjesečevoj orbiti. NASA-i je, izgleda, najbitnija sposobnost Northrop Grumma na da uspostavi gotovo serijsku proizvodnju HALO-a. HALO je ključni element za NASA-in program Artemis kojem je osnovni cilj vraćanje čovjeka na Mjesec, odnosno ponovo jednog muškarca i prvi put žene. Dok se ne sagradi cijeli Gateway upravo će HALO služiti kao postaja u kojoj će astronauti moći obitavati, ali i kao pristanište za druge svemirske letjelice. Koristit će se i kao vozilo koje će se, prema potrebi, kretati između Zemlje i njezina satelita. HALO će biti opremljen sa tri točke za pristajanje drugih letjelica.

Northrop Grumman s NASA-om radi već 50 godina pa je iskustvo u svemirskom programu potvrđeno, a i sama kompanija navodi da joj se ambicije poklapaju s NASA-inima, odnosno da joj je cilj slanje čovjeka na Mars. U toj kompaniji radi čak 90.000 ljudi. NASA je za razvoj HALO-a odvojila čak 187 milijuna dolara. Northrop bi trebao do kraja ove godine dobiti i drugi ugovor koji bi se odnosio na unapređenje kapaciteta HALO-a kako bi se mogao integrirati s PPE-om (power and propulsion element), osnovnom infrastrukturom stalne NASA-ine postaje u orbiti Mjeseca, dakle Gatewaya.

Zajedničko lansiranje

Kada sve bude gotovo, PPE i HALO prema Mjesecu bi trebali krenuti zajedno. Planirani je datum negdje u 2023. godini što je očito vrlo ambiciozan rok. Odluka da se oba elementa lansiraju sa Zemlje zajedno, a ne jedan po jedan, usmjerena je prema smanjenju troškova programa Artemis, ali i smanjenju tehnološke zahtjevnosti tog ključnog NASA-ina programa. PPE razvija tvrtka Maxar Technologies, a riječ je elementu s pogonom na sunčanu energiju snage 60 kW.