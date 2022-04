Napokon pomak u slučaju nestanka Madeleine McCann, za otmicu osumljičen osuđivani silovatelj

Osuđeni silovatelj Christian Brueckner osumnjičen je za nestanak Madeleine McCann, piše BBC.

Portugalski tužitelji proglasili su Nijemca službenim osumnjičenim, a njemačka policija objavila je još 2020. da ga istražuju u vezi s Madeleineinim nestankom. Brueckner zasad nije optužen i negira bilo kakvu umiješanost u slučaj.

Roditelji nestale Madeleine obratili su se javnosti priopćenjem, istaknuli su da ih policija informira o razvoju događaja.

Foto: Joe Giddens/Press Association/PIXSELL Missing Madeleine McCann File photo dated 30/4/2017 of the parents of missing Madeleine McCann, Kate and Gerry McCann, who have denied receiving a letter from German police suggesting that she is dead. Joe Giddens Photo: PA Images/PIXSELL

- Valja dodati da, kao glavni osumnjičenik, on još nije optužen ni za jedan zločin vezan uz nestanak Madeleine. Iako je šansa mala, mi se nismo prestali nadati da je Madeleine još živa i da ćemo biti s njom - napisali su roditelji.

Dana 3. svibnja navršit će se 15 godina otkako je Madeleine prijavljena kao nestala, a prema portugalskom zakonu više ne bi bilo moguće nekoga proglasiti osobom od interesa nakon tog datuma. Proglašavanje nekoga osobom od interesa nužan je korak za svaku kaznenu prijavu. U svom priopćenju, međutim, portugalsko državno odvjetništvo priopćilo je kako taj potez nije bio potaknut vremenom, već "jakim naznakama" prakse zločina.

Brueckner trenutno služi zatvorsku kaznu zbog droga u Njemačkoj, a dobio je i sedmogodišnju kaznu zbog silovanja 72-godišnje žene.

Podsjetimo, trogodišnja Madeleine McCann nestala je iz apartmana u odmaralištu Praia da Luz u Portugalu, a istraga o njezinom nestanku jedna je od najopsežnijih i najskupljih u novijoj povijesti.