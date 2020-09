Napad nožem u Parizu: Najmanje četiri osobe ozlijeđene

Najmanje četiri osobe su ozlijeđene u napadu nožem koji se danas dogodio u blizini redakcije Charlie Hebdo.

Policija je priopćila da su četiri osobe ozlijeđene u napadu nožem u blizini bivših ureda satiričnog časopisa "Charlie Hebdo" u Parizu. Dvojica napadača bila su u bijegu, rekla je policija, javlja SZ.de.

Podsjetimo, prije više od pet godina u napadu na redakciju Charlie Hebdo ubijeno je 12 osoba, a motiv su bile karikature proroka Muhameda koje je ovaj satirički časopis objavio.

Paris stabbing: Multiple people injured in attack near Charlie Hebdo offices

AT LEAST four people have been injured in a knife attack in Paris near the former office where the Charlie Hebdo attack took place five years ago.



