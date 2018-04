Namjeravali ste u kupovinu? Ove trgovine i centri su otvoreni

Ako ste se danas odlučili otići u kupovinu, Lidl i Konzum za sve one koji nisu znali, ne rade. Ostali trgovački lanci kao i šoping centri uglavnom rade prema uobičajenom radnom vremenu ili nedjeljnom radnom vremenu.

Tako primjerice Supernova u Zagrebu u Buzinu radi od 9 do 21 sat. Interspar u sklopu radi također do 21 sat. Veći dio trgovina Spara i Interspara radi danas ali po nedjeljnom rasporedu.

Što se tiče Kauflanda, trgovina također rade prema nedjeljnom rasporedu, a popis svih možete pogledati ovdje. Slično je i s Plodinama koje danas rade prema nedjeljnom radnom vremenu.

Avenue Mall danas radi uobičajeno do 22 sata. City Center One East i West u Zagrebu radi do 21 sat. Arena Centar i Westgate također rade prema uobičajenom radnom vremenu.