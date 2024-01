Temperature će se penjati i do 16 °C: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku tjedna

Vrijeme će danas biti djelomice sunčano. U središnjim i istočnim krajevima još u prvom dijelu dana prolazno oblačnije, mjestimice uz malo kiše. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, ujutro uz obalu i bura. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 10 i 16 °C, stoji u vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

DHMZ za danas nije izdao niti jedno upozorenje, a jednako povoljna situacija očekuje se i sutra. U petak će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a ujutro i ponovno u noći na subotu u najsjevernijim područjima uz mogućnost za malo kiše, osobito u Podravini.

Na Jadranu će u petak biti pretežno sunčano, prolazno uz više oblaka. Vjetar će biti uglavnom slab, na istoku i u Dalmaciji prolazno umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od -1 do 3, na moru od 4 do 7, a najviša dnevna od 8 do 12 na kopnu i od 12 do 16 °C duž obale.

Foto: DHMZ

Jutros u 6 sati najniža temperatura zraka izmjerena je u Otočcu gdje je bilo -2,6 °C. Temperature ispod nule imali su još samo Gospić (-2 °C), Gruda (-1,2 °C) i Knin (-0,5 °C). Čak 10,2 °C bila je temperatura zraka u 6 ujutro u Velom Ratu. Porer, Opatija, Hvar, Dubrovnik, Rijeka i Prevlaka imali su temperaturu između 8 i 9 °C.

Kako navodi HRT, u nastavku siječnja velika je vjerojatnost prilično stabilnog razdoblja, pa i razmjerno toplog, osobito na pretežno sunčanom Jadranu, dok će u sjevernijim krajevima biti prolaznih naoblačenja, samo ponegdje i slabih oborina.

"U nastavku tjedna na Jadranu bez veće promjene u temperaturi zraka, a i nastavit će se suho te pretežno sunčano vrijeme. No, valja spomenuti kako će u subotu ponovno biti vjetrovitije, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti u petak te u noći na subotu još uz promjenjivu naoblaku mjestimice može pasti malo kiše, potom za vikend sunčano, štoviše često i sasvim vedro, što će za posljedicu imati i hladnije nedjeljno jutro", prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.